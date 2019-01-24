體操》大陸奧運金牌退役名將驚傳當起小三

2019年01月24日 18:01 中時電子報 黃邱倫

曾在2008年北京奧運拿下女子團體金牌的江鈺源，驚傳介入閨蜜的婚姻，當起了小三。

有「可愛教主」美名的江鈺源(左)介入閨蜜唐健(右)的婚姻。(摘自唐健微博)

擁有「瓷娃娃」與「可愛教主」美名的江鈺源，從小就好動，父親江濤一度以為她是過動兒，鄰居恰好是體操王子李寧的表哥，因此建議江濤讓江鈺源學習體操，沒想到這個念頭幫中國體操界塑造了一位奧運冠軍。

網路驚傳奧運金牌江鈺源當起小三。(摘自網路)

江鈺源是一位全能型選手，強項是高低槓與地板，也曾在跳馬項目完成難度細數高達6.5的動作，除了北京奧運外，她還摘下2010年廣州亞運女子團體金牌，2013年底引退。

江鈺源與閨蜜老公周施雄的對話。(摘自網路)

微博帳戶「海洋律師LAW」昨日凌晨突發文指稱「體操奧運冠軍當小三，介入破壞閨蜜家庭，色誘洗腦海歸男，砸錢、佈局設套、栽贓陷害閨蜜猛潑髒水，只為逼其主動離婚！」文中明言將有進一步爆料行動，稱「續有猛料」。

爆料文中還有多張照片，包括睡房照、裸背女子床照，以及紋身照，另有數張微信對話截圖，對話中疑似小三教人夫不要主動離婚，應等對方主動提出「如果你一回來就找她離婚，她會覺得你立馬離婚就是為了跟我在一起。」、「所以先拖着，她着急了，會來跟你離婚的」；另有露骨情慾對話，顯示對話男女有超友誼關係。

網友立刻展開搜索，查出爆料者就是江鈺源的閨蜜唐健，她是廣東體操隊女教練，微博有不少她帶隊比賽照片，亦曾與前奧運金牌選手李小鵬合照，更出現爆料文中的睡房照，當時唐健宣稱那是她位於西安的家。

唐健早在2017年底就已知丈夫周施雄與江鈺源有不尋常關係，當時兩女還在網上隔空交火，唐健「@小三，你的師娘沒告訴你別去破壞別人的家庭，別去當小三嗎？」江鈺源隨後回應「我的師娘告訴我：內心善良的人長相也會越來越美，內心醜陋的人長相會跟內心一樣，越來越難看。」

周施雄同樣是大陸體操名將，比江鈺源小2歲，2013年獲得全運會全能與雙槓兩金，被視為大陸體操界未來之星，可惜飽受傷病所擾，2017年底黯然引退。

(中時電子報)