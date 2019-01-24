翁震炘接任北農總經理 喊話：不怕到議會備詢

2019年01月24日 18:09 中時 李依璇 、 鄭任南

北農新任總經理翁震炘（右）笑稱「不會怕到議會備詢」，他本來就是專業事務官，對於議會已經非常熟悉，議員不清楚就講到讓他們明白。（李依璇攝）

台北農產公司24日下午舉行臨時董事會決定總經理人選，會議歷經2小時才結束，確認由農金局副局長翁震炘正式接任總經理職位，會後翁震炘受訪時，有媒體詢問將來是否擔心進議會？翁震炘笑稱「不會怕到議會備詢」，他本來就是專業事務官，對於議會已經非常熟悉，議員不清楚就講到讓他們明白。

北農新任總座人選備受關注，前總座吳音寧因拒絕至議會備詢引發爭議，翁震炘強調，這個早就已經講好，總經理未來一定要前往議會備詢，況且他本來就是事務官，早已非常熟悉議會，「完全不怕到議會備詢」，議員不清楚的地方，他會解釋到他們明白。

翁震炘進一步指出，當務之急是先把春節蔬果供應處理好，特別是節前需求量大，要讓台北市民過年的蔬果供應充足。他強調，過去在農糧署就是處理民生蔬果，有信心穩定價錢。

去年吳音寧因春節休假問題引發關注，翁震炘特別澄清，今年休假已經安排好，就是休到初五，不會有放假太多天的問題。至於何時與台北市長柯文哲碰面？翁則說，10天內會完成就任程序，上任之後就會去拜訪。

值得注意的是，會議中有董事不滿總經理人事案程序太過草率，才會一拖2小時，常董張永成不滿說，重要人事案應該要事前通知，也沒有把相關資料送給相關董監事，質疑「大家都知道董事長要卸任了，哪有要卸任董事長在聘總經理的？」

北市副市長、北農董事長彭振聲坦承，程序上的確有點太急，「當時想說翁震炘本來就是常董，大家對他的學經歷都很清楚，可能太過便宜行事」，會議中已經向各常董抱歉，總經理人選最後也順利鼓掌通過。

(中時 )