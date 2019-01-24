中市立委補選大咖助陣 沈智慧對決王義川

2019年01月24日 18:23 中時 張妍溱

綠營候選人王義川（左三）邀基隆市長林右昌（左二）、前行政院長游錫堃（左四）一同掃街拜票，沿路受到民眾歡迎，爭取選票。（張妍溱翻攝）

台中市第5選區立委補選藍營候選人沈智慧24日，找來新竹縣長楊文科車隊掃街；楊文科說，沈智慧是「催生中科的推手」，呼籲選民珍惜這位好立委，綠營候選人王義川邀基隆市長林右昌、前行政院長游錫堃陪同掃街拜票，藍綠雙分大咖助陣，爭取選民認同。

新竹縣長楊文科說，在中科服務的10年，發現沈不辭艱難協助中科創設、排紛解難，奠定如今中科蓬勃發展的基礎，稱讚沈是了解科技立法的專業立委。沈智慧表示，過去當立委時期，適逢台中科學園區創設，在法案和預算部份，她全力協助，和當時的中科首任局長楊文科結下不解之緣。

沈智慧感謝楊文科支持力挺，她表示，竹科與中科是台灣經濟發展非常重要的兩個科技產業基地，都是台灣重要的科技城市，期待未來楊文科與盧秀燕，能縣市城市合作，若她當選也會在立法院繼續幫忙。

稱為「市長選舉的延長賽」，前市長林佳龍的子弟兵，綠營候選人王義川表示，民進黨有「不能輸」的壓力。雖然是深藍選區，王義川不畏戰，卸下局長光環，披上戰袍參選，對上有6屆立委資歷的沈智慧，此戰相當艱辛。

陪同掃街的游錫堃呼籲，總統蔡英文現目前努力營造台灣主體性，讓國際能見度更高，希望大家支持王義川，支持台灣成為一個正常國家。林右昌則說，掃街時發現民眾反應比預期熱烈，大家都叫得出王義川的名字，熱情為他打氣，王義川補選很認真，大家有目共睹。

立委補選前25、26日適逢大學學測，且農曆新年前夕，很多人先返鄉，投票率恐怕不高，熟悉地方選舉人士初估僅3成，選情陷入膠著，力拚藍綠在第5選區唯一席次，2人選得辛苦，但對於各自選情都有信心。

(中時 )