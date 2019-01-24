北埔鄉公所春節揮毫 大手小手齊寫春聯

北埔鄉公所24日在慈天宮前舉辦春節揮毫活動，除了邀請名家贈春聯，還有逾200名學童參與，場面很「福趣」。（莊旻靜攝）

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北埔鄉公所24日在慈天宮前舉辦春節揮毫活動，除了邀請名家贈春聯，還有逾200名學童參與，場面很「福趣」。（莊旻靜攝）

新竹縣北埔鄉公所24日舉辦新春揮毫活動，有別以往的場地及名家贈春聯，今年邀請鄉內公、私立幼兒園學童約200名，齊聚在百年古蹟慈天宮前，大手、小手同揮毫，筆墨與古蹟相互映襯，增添文化氣息。

北埔鄉長莊明增表示，春節前夕揮毫活動均是定期活動，幾乎年年舉辦，不過過往場地都在地方文化館、廣場等，今年則特別以慈天宮為場地，由於慈天宮為在地信仰中心，很有在地特色，也希望能凝聚民眾共識，未來其他活動也期望以慈天宮為中心。

今年北埔鄉公所的春節揮毫也與北埔兒少文教協會、由在地商家、團體組成的「山城北埔」合辦，上上幼兒園長劉美熙說，這次活動結合產、官、學，也期望能讓孩子們認識家鄉，也促成在地民眾團結。

劉美熙指出，過去為了讓學生感受到春節氣息，都會舉辦DIY春聯，今年與鄉公所合作，幾乎鄉內所有幼兒園都共襄盛舉，超過200名幼兒園、國小學童參與，除了寫春聯，還彩繪生肖豬的圖案，體驗過節氣氛。

除了孩子們寫春聯，北埔鄉公所也邀請名家揮毫，在慈天宮前曬春聯，名家大字配上孩子帶著童趣的筆跡，增添「福趣」。莊明增說，他對北埔有短、中、長期規畫，包含希望為老街改造、增設汙水下水道，以及協商在地業者開放廁所等，期望能「接地氣」，落實「智能山城、樂活北埔」政見。

(中時 )

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