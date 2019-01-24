退休督導號召家扶手寫春聯連兩天在員基義賣

彰化家扶退休督導林惠媚（右四）號召書法家今起一連兩天在員基醫院大廳揮毫寫春聯義賣，為家扶兒募款；在網路號召動員下，吸引大批熱心志工、與民眾前來。（謝瓊雲攝）

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彰化家扶中心今年農曆春節前夕首度進駐員基醫院大廳寫春聯義賣，由臉書社團「大員林生活圈」版主葡萄爺爺賴義乾(左三)義務幫忙在社團宣傳、直播，號召社友們響應。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心退休督導林惠媚，號召書法家黃俊偉、吳瑞興、洪源禎等人，首度在員林基督教醫院大廳擺攤、義賣手寫春聯，24、25日一連兩天上午10點到下午5點，希望民眾除舊佈新、貼春聯同時，也能幫助家扶兒過好年。

在家扶服務36年的林惠媚去年4月退休，她從小助理做起，在二林服務處開辦珠簾班、劍道班，幫助無數受扶助家庭自立；6年前她興起賣藝募款的念頭，開始在農曆春節前夕擺攤寫春聯，獲得熱烈回響。

去年林惠媚走出家扶服務處，到彰化家樂福量販店一連擺攤三天；今年在鹿港三翊咖啡2天就募得4萬多元；在員基護理部督導長謝懷棣居中協助下，也獲得院長李國維支持，開先例讓家扶進駐大廳寫春聯義賣。

受到林惠媚退而不休的精神感動，擁有近6.5萬社友的臉書社團「大員林生活圈」網紅版主露露和葡萄爺爺賴義乾等人也主動幫忙宣傳，還開直播分享現場盛況，並請來攝影師曾群騰全程記錄側拍；彰化縣議員張錦昆聞訊也專程到場露一手書法字，寫好的春聯將透過網路直播以888元起標競拍。

彰化家扶主任王震光表示，感謝員基醫院，去年起就讓家扶珠簾班進駐擺攤義賣傳統燈籠和珠簾班作品；在網路號召下，今年現場來了許多義務幫忙的熱心志工，向民眾說明介紹，希望更多人一起響應「無窮世代─傳愛過好年」愛心募款活動。

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在家扶退休督導林惠媚(左起)號召下，書法家洪源禎、吳瑞興和黃俊偉等大師都受邀前來寫春聯義賣。（謝瓊雲攝）
在員基醫院的支持下，彰化家扶中心一連兩年進駐義賣，珠簾班作品和傳統燈籠攤位也吸引大批民眾掏零錢支持。（謝瓊雲攝）
縣議員張錦昆(左二)也在網紅版主葡萄爺爺(右二)號召邀請下前來響應，他的手寫春聯，近日將在社群上以888元起價競標。（謝瓊雲攝）
彰化家扶退休督導林惠媚退而不休，今年為了替家扶兒募款過好年，繼續擺攤舞墨、提起毛筆寫春聯。24日第一天，不包含珠簾班與燈籠，光是義賣春聯就募得近6.5萬元。（謝瓊雲攝）。（謝瓊雲攝）
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