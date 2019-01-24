空軍基地設工兵訓練營 地方盼軍民共享

2019年01月24日 18:48 中時 許素惠

國防部將在雲林縣原虎尾空軍基地闢工兵訓練營，區內林木蓊鬱，立委蘇治芬（右）和地方居民擁抱大樹表達護樹，提醒施工可別砍樹。（許素惠攝）

國防部將在雲林縣原虎尾空軍基地闢工兵訓練營，區內林木蓊鬱，宛如小森林，國防部工營處長張大偉、立委蘇治芬（左三、五）等人實勘。（許素惠攝）

國防部擬在雲林原虎尾空軍部分基地闢設工兵訓練營，地方認為該區已成黃金區，希望規畫出軍民共享園地，例如軍用活動兼民間會展中心，立委蘇治芬24日邀國防部官員商討，虎尾科技大學也願意合作發展無人機投入重大救災工作，軍方表示會研究，並樂觀其成。

該區緊鄰高鐵站、農博公園及虎尾科技大學分校，被認為是虎尾黃金地段，國防部將斥資25億元在52公頃保留地，闢建工兵訓練基地，預計明年動工。

虎尾鎮代表會副主席陳樹泉、鎮代林武正、李政峰與李素娥、王彥量、雲林縣議員顏旭懋等人為了虎尾發展齊反對，認為該區已成虎尾精華地，全為軍營很可惜，應融入在地精神及元素，成為親民的軍民共享天地。

蘇治芬偕國防部多位軍官與地方民代踏勘，軍備局工營處長張大偉少將說明，該區預計開發為設有駐兵、訓練、休閒及眷屬照顧的大營區，以工兵為主，俾對雲嘉地區機動救災工作有幫助。

虎科大副教授戴守谷表示，該校無人機研發成果全國數一數二，如果軍、學合作成立無人救災機隊，朝「科技兵工示範基地」方向發展，可以地盡其利。

台灣農業經理人協會理事長謝萬來建議，營區大型館舍可設計為多元用途，平日是國軍弟兄活動空間，假日是武器、農機等會展中心。

蘇治芬提議軍民共生共構，讓雲林能有大型展館，未來館舍設計也應跳脫保守窠臼。張大偉強調會審慎研究以符合地方需求，也樂見軍民共享資源。

(中時 )