「臺灣史戲劇營」啟蒙學童臺灣史觀與表演天分

2019年01月24日 18:08 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會今24日舉辦三天兩夜的「臺灣史戲劇營」，首次將「戲劇表演」和「歷史教育」結合，於1月24至26日邀請新北市三重耕心蓮苑基金會、桃園復興比亞外部落(泰雅)、屏東霧台鄉阿禮部落(魯凱)、屏東牡丹鄉東源村(排灣)等4個社區部落學童，透過戲劇課程的參與，打開孩子的五感，同時也以更客觀的角度重新認識咱這塊土地的故事，親近臺灣歷史。

如果兒童劇團帶領學員認識戲劇表演。

中華電信基金會在全台各地建置85個「數位好厝邊」，12年來長期耕耘在地，有感於「數位好厝邊」多座落在交通位置不便的地區，再加上資源相對缺乏，因此鮮少有機會進劇場觀賞表演，或是邀請藝文團隊進入社區部落，為了讓資源抵達管線末稍，自2010年起，基金會陸續把優秀藝文團隊帶進社區部落，獲得在地迴響。此次特別邀請好厝邊的學童至台北參與活動，除了邀請如果兒童劇團的專業老師帶領孩子們進入表演的世界，更力邀臺灣師範大學台史所許佩賢教授為孩子們上一堂趣味生動的臺灣史課程，「戲劇表演」和「歷史教育」巧妙結合，即將蹦出意想不到的火花。

桃園比亞外部落學員講述自己家鄉的故事。

這些由國小中高年級組成的小演員，將在戲劇營結束前登台正式公演，教育部范巽綠政務次長、國史館吳密察館長、監察院孫大川副院長等多位臺灣史專家亦將於1月26日出席活動成果發表會，給予舞台上的孩子們最實質的鼓勵，並針對臺灣歷史教育進行交流座談會。

自己家鄉的歷史自己說教學示範。

1月26日的成果發表會將於線上同步直播，中華電信基金會「點·台灣」FB。https://www.facebook.com/clicktaiwanfans/

參與「台灣史戲劇營成果發表」數位好厝邊簡介

三重耕心蓮苑教育基金會 - 不分您的孩子，我的孩子，都是我們的孩子!

耕心蓮苑社區學校在三重地區，即將邁入第十八年。當年因不忍見弱勢家庭的孩子，無力上補習班，夜晚遊蕩街頭，耕心蓮苑集結一群社區老師及志工，為這群孩子付出心力，集結家庭、學校、社區共同合作教養孩子。

桃園比亞外部落 (泰雅) - 北橫公路上的泰雅部落

桃園復興區的比亞外是個動物比人多的泰雅部落，在族人努力下，這裡擁有世外桃源般景緻生態，以永續生活為前提，部落推展友善農耕，更透過青年傳承耆老的記憶，保留部落特色。

屏東阿禮部落 (魯凱) - 希望小書坊傳承部落希望

八八風災後，族人遷至長治百合永久屋居住，部落大頭目包基成老師秉持重建家園、守護部落的決心，在永久屋基地成立「希望小書坊」，讓孩子學族語，也讓年輕人回來學習自己的文化，透過族語和部落故事的傳承，延續魯凱文化的脈動。

屏東東源村 (排灣) - 野薑花包圍的數位好厝邊

擁有豐富天然資源的東源部落，結合族人專業導覽解說，將部落向外推廣，努力打拼經濟的同時，也開始將重心回到部落孩童身上，早年透過部落青年，逐步為孩子打造學習環境，現在，更把部落媽媽也拉進這個圈圈當中，鼓勵更多族人共同參與部落事務，關照下一代。

(中時電子報)