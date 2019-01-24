邱昊奇廣告試鏡50次沒人要 《魚躍龍門》開啟武打明星夢

一個耍烏龍跑龍套的演員，臥底進了聞風喪膽的黑龍幫！
友善列印
時報周刊

高學歷、高顏質的邱昊奇，曾經試鏡50次沒人要，拍戲又經常被導演摔本，精益求精的他，甚至跑去唸電影研究所，只為讓演技更精湛，這次在緯來電影台全新自製電影《魚躍龍門》飾演黑二代，為了一場雙方人馬互毆戲，還特地勤練武打，意外開啟他的動作戲胞。

《魚躍龍門》故事描述一個跑龍套的演員，陰錯陽差臥底進了聞風喪膽的黑幫，一場血性、奇幻、烏龍爆笑的故事，就此展開。導演洪子鵬致力於表演教學，創立表演班，有不少大牌藝人，邱昊奇與林雨葶同是表演班的同學，邱昊奇說：「我演一個黑幫二代，導演希望拿番茄做哏，讓我很盡情發揮，於是踩爛、捏爆或者塞進Junior哥的嘴，都是我即興的發揮，導演也稱讚，更謝謝前輩Junior哥同意我這麼做。」

出道七年，曾試鏡50次沒人要，邱昊奇剛開始拍戲時連鏡頭走位都不懂，被笑稱空有外表卻沒實力，他回憶說：「當年拍戲我在片場哭好多次，曾經被摔本，哭到不能拍，邊哭邊道歉，更懊悔自己給不出驚人的表演；爾後痛定思痛，不服輸的個性去報考了北藝大電影研究所課程，回到學校重新學習，從幕後製作、攝影、導演概論等，再回來拍戲時才被貴人瞿友寧導演賞識。」醫學系出身的邱昊奇也坦言：「我不是天生的藝人，重視邏輯與軸線的表演方式，知道電影產業的運作後，逐漸開竅、放鬆、抓到要領，便習慣在陌生人前表演，慢慢被肯定，才有了一些成就感，甚至想跳脫高富帥的角色定位」。

同樣對演員夢有執著的林雨葶，與聖結石、谷阿莫有合作機會，公司有意栽培她成為網紅Youtuber，但林雨葶卻放棄容易賺錢的機會，「子鵬導演是我的貴人，跟在這部戲的角色很像，不僅願意給我很多表演機會、大力push，還說在我身上看到潛力，讓我對演員這條路充滿信心。」她扼腕說：「當時報名表演課只猶豫了30秒就錯失與林依晨當同學的機會，實在太可惜了，今年目標讀100本書充實自己向影后看齊，當一個有實力有智慧的演員。」

(時報周刊)

「臺灣史戲劇營」啟蒙學童臺灣史… 高學歷男星廣告試鏡50次沒人要 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。