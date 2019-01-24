邱昊奇廣告試鏡50次沒人要 《魚躍龍門》開啟武打明星夢

2019年01月24日 18:12 時報周刊 張毓琪

高學歷、高顏質的邱昊奇，曾經試鏡50次沒人要，拍戲又經常被導演摔本，精益求精的他，甚至跑去唸電影研究所，只為讓演技更精湛，這次在緯來電影台全新自製電影《魚躍龍門》飾演黑二代，為了一場雙方人馬互毆戲，還特地勤練武打，意外開啟他的動作戲胞。

《魚躍龍門》故事描述一個跑龍套的演員，陰錯陽差臥底進了聞風喪膽的黑幫，一場血性、奇幻、烏龍爆笑的故事，就此展開。導演洪子鵬致力於表演教學，創立表演班，有不少大牌藝人，邱昊奇與林雨葶同是表演班的同學，邱昊奇說：「我演一個黑幫二代，導演希望拿番茄做哏，讓我很盡情發揮，於是踩爛、捏爆或者塞進Junior哥的嘴，都是我即興的發揮，導演也稱讚，更謝謝前輩Junior哥同意我這麼做。」

出道七年，曾試鏡50次沒人要，邱昊奇剛開始拍戲時連鏡頭走位都不懂，被笑稱空有外表卻沒實力，他回憶說：「當年拍戲我在片場哭好多次，曾經被摔本，哭到不能拍，邊哭邊道歉，更懊悔自己給不出驚人的表演；爾後痛定思痛，不服輸的個性去報考了北藝大電影研究所課程，回到學校重新學習，從幕後製作、攝影、導演概論等，再回來拍戲時才被貴人瞿友寧導演賞識。」醫學系出身的邱昊奇也坦言：「我不是天生的藝人，重視邏輯與軸線的表演方式，知道電影產業的運作後，逐漸開竅、放鬆、抓到要領，便習慣在陌生人前表演，慢慢被肯定，才有了一些成就感，甚至想跳脫高富帥的角色定位」。

同樣對演員夢有執著的林雨葶，與聖結石、谷阿莫有合作機會，公司有意栽培她成為網紅Youtuber，但林雨葶卻放棄容易賺錢的機會，「子鵬導演是我的貴人，跟在這部戲的角色很像，不僅願意給我很多表演機會、大力push，還說在我身上看到潛力，讓我對演員這條路充滿信心。」她扼腕說：「當時報名表演課只猶豫了30秒就錯失與林依晨當同學的機會，實在太可惜了，今年目標讀100本書充實自己向影后看齊，當一個有實力有智慧的演員。」

(時報周刊)