員林市年貨大街登場 新春至光明街消費還能抽大獎

2019年01月24日 19:06 中時 謝瓊雲

員林市長游振雄(左三)、代表會主席賴東位、代表張偉傑等人推薦員林市第一市場裡的傳統美食。（謝瓊雲攝）

第一市場生鮮食材與熟食齊全，讓婆婆媽媽好採買，端出「澎派」的豐盛年菜。（謝瓊雲攝）

員林市公所在農曆春節前夕推出年貨大街活動，市長游振雄(左三)與多位市民代表一起到市場裡走逛，各式年貨與年菜料理傳統小吃，應有盡有。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄為了振興經濟、促進觀光消費，上任後隨即趕在農曆過年前推出年貨大街、及光明街消費抽大獎等活動。（謝瓊雲攝）

來員林過好年！員林市第一市場年貨大街熱鬧登場，即日起至除夕當天，方便婆婆媽媽們一次買齊年節所需；除夕當天至初三到光明街消費，還有機會抽到電視、腳踏車等大獎。員林市長游振雄邀請所有鄉親到員林來行春、幸福過好年。

第一市場裡，攤商將佛跳牆、烏魚子、干貝、雞鴨魚肉等各式生鮮與熟食擺出來，不論年菜用料、南北乾貨、生鮮蔬果、糕點粿類、糖果零嘴、年節拜拜用品、伴手禮等過年必備商品應有盡有，游振雄與代表會主席賴東位也充當起一日店長，賣力介紹攬客，氣氛超熱絡。

游振雄表示，員林一直是全彰化最繁榮、商業活動最活絡的地方，有感近年年味逐漸淡薄，因此與攤商們討論後，首度推出員林市年貨大街，從第一市場延伸到華成市場，食材新鮮、價格實惠，不只營造年節氣氛，也盼讓攤商們拚經濟、發大財。

游振雄說，期盼每位返鄉的鄉親與遊客，都能感受員林是一個幸福中更具人情味的城巿，邀請大家來員林過好年、春節來員林行春；來體驗「雙鐡行」，感受員林人的「古意」，也見證員林的進步與繁榮。

員林市公所今年新春期間特別與光明街商家合作，並設置服務台，民眾凡消費滿300元就可累積一點，向可服務台兌換一張摸彩券，初三晚間8點將會在晚會活動主舞台進行抽獎，公所歡迎返鄉遊子與外地遊客，新春到員林行春，逛街、吃美食，搭火車、騎鐵馬感受雙鐵輕旅行。

(中時 )