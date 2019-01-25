《快評》一邊批暴力不對 一邊向施暴者致敬的鄭麗君

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中時

22日資深藝人鄭惠中不滿文化部「去蔣」作為，憤而打了文化部長鄭麗君一巴掌。對此鄭麗君23日表示，任何暴力的行為就是不對的，任何主張與理由，均不能合理化暴力行為的本身，更不能鼓勵暴力，這是所有從政工作者都應該遵守的原則。然而詭異的是，一邊譴責任何的暴力行為，一邊鄭麗君卻出席了一個場合向施暴者致敬。

21日鄭麗君出席了黃金島的告別式。黃金島生於1926年，今年1月8日去世，1947年二二八事件時，黃金島加入二七部隊擔任警備隊長，跟國軍作戰。

作戰一詞，乍聽跟綠營長期宣傳的二二八印像不合，綠營常喜歡說二二八事件是陳儀向在南京的蔣中正求援後，蔣中正派軍隊來台灣屠殺「手無寸鐵」的台灣人，因此蔣中正是二二八元凶，不該繼續用中正紀念堂緬懷蔣中正。

但這樣的說法，只要稍微對抗戰結束後中國大陸的歷史有點概念，就會發現當中邏輯根本無法成立。1945年8月日本戰敗，八年抗戰結束，但是國共兩黨馬上開始在全國搶地盤，爆發各種衝突，最終演變成全面內戰，到1949年國民黨全面潰敗，中華民國中央政府播遷來台。

二二八事件發生在1947年2月，而在前一個月，共軍才在山東的魯南戰役殲滅國軍第26軍，到了2月，同樣在山東，萊蕪戰役裡共軍殲滅了國軍的第46軍和第73軍，同年五月，連國軍五大主力之一的第74軍也慘遭共軍在孟良崮戰役中殲滅。

26軍、73軍和46軍都是裝備有美式裝備的國軍精銳，卻和五大主力之一的74軍都慘遭殲滅，說明1947年初，國軍在戰場上已經有部分兵力捉襟見肘、戰局吃緊的情形，在這種情況下，如果台灣不滿意陳儀統治的，都是一群「手無寸鐵」用和平方式抗議的群眾，蔣中正會浪費寶貴的兵力，同意特地從南京調軍到台灣幫陳儀鎮壓嗎？

所以二二八事件，從頭到尾都不是政府屠殺「手無寸鐵」的台灣民眾，反而是一開始部分反政府民眾搶了軍火，成立了包括二七部隊在內的各種武裝勢力，到處攻占政府機關，甚至毆打、殺害無辜的外省民眾出氣，連當時的台中市長都媒民軍抓了起來，這才讓兵力不足因應全島亂象的陳儀，有了請蔣中正調兵增援的理由。否則做為地方官吏的陳儀，如果能自己解決早就自己解決了，有必要在蔣中正為大陸剿共戰局焦頭爛額之際，還請蔣中正幫忙派兵解決，給長官添麻煩討罵捱嗎？沒有一個當官的，會這麼蠢。

長久以來，民進黨和獨派對於使用暴力一直有雙重標準，1991年民進黨立委打了國民黨籍立法院長梁肅戎一巴掌；2008年民進黨立委管碧玲打了國民黨立委洪秀柱一巴掌，同年大陸海協會長張銘清來台時，被民進黨籍台南市議員王定宇推倒；2009年民進黨立委邱議瑩打了國民黨立委李慶華一巴掌；現任台南市長黃偉哲2010年當立委時，也曾經用計時器砸傷國民黨立委吳育昇的頭部。但似乎在民進黨眼中，這些都是少數黨抗爭所需可以有的行為，歷任民進黨主席，何曾譴責過這樣的行為？

不但沒譴責，2008年大陸海協會長陳雲林來台，民進黨主席蔡英文更親自發動抗議，綠營對賓客吐口水、拍打車輛、砸雞蛋、丟穢物、以石頭等器物攻擊，造成100多位執勤員警受傷，蔡英文因此得了「暴力小英」的綽號。此外民進黨立法院黨團在2016年取得過半席次前，每每因為表決會輸，就全黨一再使用三秒膠、大鎖、打群架等暴力手段阻止表決。

鄭麗君被打後，民進黨呼籲要理性溝通，不要動手，不知道在民進黨的認知中，打群架、動用三秒膠、大鎖，是否算理性對話溝通的方式？似乎民進黨有時覺得，溝通不是動嘴巴是動手，面對兩岸服貿協議，民進黨主席蘇貞昌再度發揮民進黨式溝通的精神，拒絕動嘴辯論，隨後當太陽花違法占領立法院和行政院時，民進黨全力聲援，民進黨林岱樺甚至揮拳打了警察，貫徹民進黨式溝通。

再加上如今鄭麗君一邊譴責暴力行為，一邊出席當初用暴力手段搶軍火、反政府、抓官員人士的告別式並為他們「平反」，不禁讓人困惑，是否民進黨人眼中，從來就不是真的反對暴力，反對的僅僅是非我族類也懂得使用暴力對他們反撲？

(中時 )

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