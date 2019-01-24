高學歷男星廣告試鏡50次沒人要 被摔本「邊哭邊道歉」

2019年01月24日 18:26 中時 林淑娟

邱昊奇飾演黑幫第二代。（緯來）

林雨葶。（緯來）

一個耍烏龍跑龍套的演員，臥底進了聞風喪膽的黑龍幫！

頂著高學歷、高顏質的邱昊奇，出道後已有不少作品，但其實他曾試鏡50次沒人要，拍戲又經常被導演摔本，精益求精的他，甚至跑去唸了電影研究所只為讓演技更精湛，這次在緯來電影台全新自製電影《魚躍龍門》飾演黑二代，為了一場雙方人馬互毆戲，還特地勤練武打，意外開啟他另一條戲胞。

邱昊奇出道7年，曾試鏡50次沒人要，他表示，剛開始拍戲時連鏡頭走位都不懂，被笑空有外表卻沒實力，他回憶說：「當年拍戲我在片場哭好多次，曾經被摔本，哭到不能拍，邊哭邊道歉，更懊悔自己給不出驚人的表演；爾後痛定思痛，不服輸的個性去報考了北藝大電影研究所課程，回到學校重新學習，從幕後製作、攝影、導演概論等，再回來拍戲時才被貴人瞿友寧導演賞識」。

讀醫學院出身的邱昊奇也坦言：「我不是天生的藝人，重視邏輯與軸線的表演方式，知道電影產業的運作後，逐漸開竅、放鬆、抓到要領，便習慣在陌生人前表演，慢慢被肯定，才有了一些成就感，甚至想跳脫高富帥的角色定位」。

這次在《魚躍龍門》化身黑幫，邱昊奇也學習武打，他笑說：「第一次演的角色不是被打而是打人，所有演員都得到跆拳道武術教室練打、踢摔、練假打、以及如何保護演員的攻擊方式，這整個武打很專業，雖然拍攝時全身腰酸背痛，打馬步到胯下也鐵腿，但導演一鏡到底，不論是借位，或者武打力道的收放，以及與攝影機三方視角的關係，看完成品還滿有成就感，覺得自己多了可能性，也許未來可以朝武打明星邁進」。

緯來電影台全新自製電影《魚躍龍門》將於大年初四2／8晚間9點全台首播！由新銳導演洪子鵬執導，洪子鵬、盧彥澤編劇，韓宜邦、林意箴、汪建民、邱昊奇、歐陽倫、馬維欣、吳海寧、胡佩蓮、林雨葶等人領銜主演。故事描述一個跑龍套的演員，陰錯陽差臥底進了聞風喪膽的黑幫，一場血性、奇幻、烏龍爆笑的故事，就此展開！

導演洪子鵬致力於表演教學，創立表演班，有不少大牌藝人，或者正在演藝圈奮鬥打拼的新生代都是他的學生，這次也力邀五熊加入客串演出，其中邱昊奇與林雨葶是表演班的同學，邱昊奇說：「我演一個黑幫二代，導演希望拿番茄做哏，讓我很盡情發揮，於是踩爛、捏爆或者塞進Junior哥的嘴，都是我即興的發揮，導演也稱讚，更謝謝前輩Junior哥同意我這麼做」。

林雨葶在《魚躍龍門》飾演一位演藝圈願意給機會的製片，與邱昊奇同為洪子鵬導演表演班學生，兩人一起上表演課對戲培養默契，林雨葶說：「邱昊奇就是一個瘋子，對表演到偏執地步了，就很邱昊奇，這是他獨有的表演風格，滿好的」。

同樣對演員夢有執著的林雨葶，與聖結石、谷阿莫有合作機會，公司有意栽培她成為網紅Youtuber，但林雨葶卻放棄容易賺錢的機會，也要堅持成為演員的夢想，她滿懷熱情地說：「在演完第一部戲劇後，燃起了我的戲劇魂，讓我就只想當一個專業的演員，當網紅快速賺錢的路徑不是我想走的路」。所幸在她自己堅持下，自費上了洪子鵬導演的表演課程，生命從此有了轉折，林雨葶感激地說：「子鵬導演是我的貴人，跟在這部戲的角色很像，不僅願意給我很多表演機會、大力push，還說在我身上看到潛力，讓我對演員這條路充滿信心」。

她也扼腕說：「當時報名表演課只猶豫了30秒就錯失了與林依晨當同學的機會，實在太可惜了，今年目標讀100本書充實自己向影后看齊，當一個有實力有智慧的演員」。

(中時 )