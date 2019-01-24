撞腳踏車輾男童左手骨折 遊覽車機竟丟300元肇逃

恆春鎮大光路24日發生一起驚悚車禍，11歲吳姓男童騎單車在路上晃，不料遭遊覽車不慎擦撞且左手臂還疑被輾過。（謝佳潾翻攝）

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恆春鎮大光路24日發生一起驚悚車禍，11歲吳姓男童騎單車在路上晃，不料遭遊覽車不慎擦撞且左手臂還疑被輾過。（謝佳潾翻攝）

恆春鎮大光路24日發生一起驚悚車禍，11歲吳姓男童騎單車在路上晃，竟遭遊覽車不慎擦撞且左手臂還疑被輾過，何姓司機下車查看後誤認對方僅擦傷，給了300元當和解金後就載著20多名陸客趕往下一站，不料男孩左手骨折送醫，警方將何男依肇事逃逸罪嫌送辦。

警方調查，24日下午2時56分許，1輛載有陸客的遊覽車行經大光路時，不慎與騎單車的吳姓男童發生擦撞，男童挨撞倒地後左手臂疑遭遊覽車前輪輾過，而何姓司機當下有下車查看，但卻沒有將男童送醫反而離開，已構成「肇事逃逸」的罪嫌。

男童眼見遊覽車開走，就獨自一人走到附近店家求救，他哭著向店家表示「手很痛」，店家心疼地幫他報警求助並送醫治療。警方指出，案發後不久即獲報循線追查，除有調到車牌、又有目擊者，不到10分鐘就找到肇事的何姓司機，訊後依肇事逃逸罪嫌送辦。

然而，何姓司機指出，「他不知道這麼嚴重」。他向警方表示，他當下有下來看，真的以為對方只是擦傷，所以還給了300元當和解金，而當時因車上有20多個乘客載等他，所以就想說先趕下一站，不料成了肇事逃逸。

男童被送恆春旅遊醫院醫治後，醫院指出，吳姓小朋友受有左側近端尺骨骨折、左側食指及無名指近端手指骨骨折，並無生命危險，醫治後已隨家屬回家養傷。

(中時 )

恆春鎮大光路24日發生一起驚悚車禍，11歲吳姓男童騎單車在路上晃，不料遭遊覽車不慎擦撞且左手臂還疑被輾過。（謝佳潾翻攝）
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