他被判腦死卻甦醒　為什麼此誤判情有可原？

2019年01月24日 18:35 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

61歲的馬爾（T. Scott Marr）一度被醫生判定中風且瀕臨腦死，當家人決定遵從他的「生前遺願」、摘除維生器後，馬爾卻仍在自己呼吸，女兒回憶，「當時我請他試著移動大拇指，他緩慢移動他的大拇指；我再請他動動腳趾，他真的輕微地動了動所有腳趾……。」

馬爾是4個孩子的父親，經過數週治療，前陣子才從美國奧馬哈醫院順利出院。然而，不久前他幾乎被醫生「判死」，神奇的是，卻在移除呼吸器後再度甦醒，彷彿重生，現在家人稱他是「奇蹟男子」，連他自己也認為「這簡直是個奇蹟」！

《每日郵報》報導，去年（2018年）12月12日、61歲生日隔天，馬爾被診斷出中風，當時他被發現躺在自己床上、沒有反應，但仍有呼吸，接著被緊急送往衛理公會醫院，立刻住進加護病房、並裝上呼吸器。

接下來幾天家人來探視時，馬爾的神經系統仍舊沒有改善、進步的跡象，醫生注意到馬爾的腦部出現腫脹，而且主要在大腦後方，「我們擔心這是不可逆的過程，而且會逐步走向腦死。」雷貝卡倫格（Rebecca Runge）醫師表示。

女兒普雷斯敦馬爾（Preston Marr）和其他家人面臨嚴峻的現實：父親可能不會康復。普雷斯敦也想起，父親過去總是說：「我不想讓你們看到我躺在醫院病床上及療養院。」因此，當醫療團隊宣告馬爾瀕臨腦死，家人決定讓父親拔管，並向他道別，「接著所有監測器關閉，我們在父親身旁靜靜陪伴他。」

神奇的是，隔天一早，子女來到醫院時，馬爾仍靠著自己的力量一吸一吐地呼吸著，而且能夠跟著家人的指令輕輕活動手腳。

醫生趕緊再為馬爾檢查，發現他罹患的其實是很少見的「可逆性後腦病變症候群」（posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES）。倫格表示，這個疾病通常由高血壓引起，但也有許多因素會引發這個疾病；而且馬爾出現的嚴重腫脹並非這個症候群的典型症狀，導致最初被診斷為致命性的中風。

「可逆性後腦病變症候群」是「不受控制的高血壓」所引起，因血壓飆高，大腦承受不住，最後如同壓力鍋爆炸，引起腦組織受損，其中又常出現在後腦部位，有時症狀會如同中風。(圖/shuuerstock)

「不可控制的高血壓」 大腦如同壓力鍋引爆

然而，「可逆性後腦病變症候群」究竟是什麼樣的疾病？真的可能出現「死而復生」的現象嗎？

「我認為醫師的誤判情有可原，但嚴重到『昏迷』、看起來像『腦死』、沒有出現腦波，應該不太可能發生，真的非常罕見。」北投健康管理醫院副院長錢政平說。

錢政平解釋，PRES本身就是非常罕見的疾病，主要是「不受控制的高血壓」所引起，血壓飆升到200、甚至250 mmHg以上，大腦承受不住，最後如同壓力鍋爆炸，引起腦組織受損，其中又常出現在後腦部位。

所謂「不受控制的高血壓」，指的是平日就有高血壓，卻未接受治療、或者沒有受到良好控制，加上遭逢巨變、突如其來的龐大壓力，導致血壓狂飆；但也可能是雖然平常有在控制，但血壓仍突然飆升到超出藥物可控制的範圍。

醫師表示，輕微的PRES會有頭部劇烈疼痛的症狀，嚴重一點則類似中風症狀，但並非真的腦出血，而是類似水管滲水，滲出的水份進入腦組織，導致腦水腫；若再嚴重一點就可能陷入昏迷，看起來就像腦死。

但正如這個疾病的名稱「可逆性」，經過適當的治療後，腦組織是有可能回復到正常，人會甦醒，中風症狀也會消失。但仍舊有些不幸的例子，腦水腫過於嚴重，導至腦幹壓迫，影響生命，或是留下不可回復的症狀。

醫師提醒，高血壓、尤其平常沒有良好控制的患者，都是高危險群，而且一旦曾罹患這個疾病，就有再復發的機會，建議平日避免過大壓力、確實監控血壓，仍是預防PRES的不二法門。

(中時電子報)