防搶演練戲中戲「路人」嚇壞分局長獻上愛的抱抱

2019年01月24日 19:09 中時 邱立雅

年前多有民眾提領大批現金，為預防竊賊覬覦，新竹市警一分局24日前往京城銀行進行宣導與演練，卻遇上兩名戴面具的搶匪持槍衝入銀行行搶，槍聲嚇壞現場民眾，行員沉著冷靜按下警鈴，警方獲報後順利逮捕搶匪，不過整個過程其實是為了防搶演練演出戲中戲。

「趴下！不要動！」伴隨著槍響，兩名蒙面歹徒衝進京城銀行，槍枝發出的巨響也讓在場民眾嚇得連忙蜷起身子，就怕遭受池魚之殃。其中一名搶匪翻入櫃台內，搶奪現金入袋後，兩匪隨即衝出銀行，臨走前再開一槍，震得在場人員又忍不住縮了身子。

整個過程逼真駭人，讓銀行外路過民眾也好奇探頭，想看「發生什麼事了」，發現是搶匪行搶，趕緊逃離現場。其實這是一場警一分局規畫的「戲中戲」，安排分局長蕭惠珠到銀行進行防搶宣導時，竟遇上搶匪自投羅網上門搶錢。

演練安排行員將現鈔裝袋時，蕭惠珠沉著冷靜應對，指示行員迅速按下警鈴，最後警方以快打部隊在各大路口進行攔截圍捕，僅花十分鐘就將其逮捕，將搶匪帶回偵辦。不過因為槍聲響亮，讓「路人甲」嚇得縮起身子蹲下，事件平息後，還獲得蕭惠珠「愛的抱抱」安慰。

警方指出，希望藉以此次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛及臨時應變能力，並提升整體偵查犯罪功能，做到「立即破案」、「有案必破」，確保社會治安及保障民眾生命財產安全。

(中時 )