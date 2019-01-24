沙國姊妹花纏屍面對面離奇死亡 法醫：結伴自殺

去年10月底被人發現陳屍紐約哈德遜河（Hudson River）畔的沙烏地阿拉伯姊妹花羅塔娜及塔菈，醫檢官22日做出結論，證實兩人是結伴自殺。
去年10月24日，22歲的羅塔娜（Rotana Farea）及16歲的塔菈（Tala Farea）被人發現陳屍於紐約哈德遜河畔發現。
兩人被發現時，屍體面對面，腳踝與腰部遭到牛皮膠帶綑綁，肺部有進水現象，除此之外並無其他外傷，警方相信兩人是溺水而亡，不過也因為屍體的狀態相當離奇，兩人也與居住在維吉尼亞州的家人失聯兩個月餘，引發媒體大篇幅報導，甚至爆出兩姊妹已在美國尋求政治庇護，因此遭到沙國駐美大使館關切，要求一家人返沙。
不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，醫檢官22日做出結論，認為兩姊妹是結伴自殺。醫檢官桑普森博士（Dr. Barbara Sampson）發布聲明指出，兩姊妹死因是自殺，「用膠布將彼此綑綁在一起後走進哈德遜河。」
去年11月，紐約警方曾表示姊妹倆陳屍地點離河畔不遠，是能夠涉水到達的地方，同時膠帶並非緊緊地將兩人纏繞在一起，比較像是「不讓兩人分開」的纏法。另外友人也透露，兩姊妹曾表示「寧願自殺也不願回沙烏地阿拉伯」，再加上事發當天早晨，一位關鍵目擊者曾看到兩姊妹坐在河畔，雙手緊握大聲禱告長達15分鐘，當日稍晚就在不遠處被人發現，這些跡象都讓警方認為極有可能是自殺。
檢調單位並未說明姊妹花結伴自殺原因，不過據媒體先前報導，兩姊妹家庭過去有家暴史，父母及親哥哥都牽涉其中，兩人遂因此申請政治庇護，不過結果不順利。
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(中時電子報)