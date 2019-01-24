沙國姊妹花纏屍面對面離奇死亡 法醫：結伴自殺

2019年01月24日 18:41 中時電子報 吳映璠

去年10月底被人發現陳屍紐約哈德遜河（Hudson River）畔的沙烏地阿拉伯姊妹花羅塔娜及塔菈，醫檢官22日做出結論，證實兩人是結伴自殺。

去年10月底，沙烏地阿拉伯姐妹花羅塔娜及塔菈離奇陳屍紐約哈德遜河畔的事件引起媒體廣泛報導，事隔兩個月，醫檢官做出結論，認為兩人是結伴自殺。

去年10月24日，22歲的羅塔娜（Rotana Farea）及16歲的塔菈（Tala Farea）被人發現陳屍於紐約哈德遜河畔發現。

兩人被發現時，屍體面對面，腳踝與腰部遭到牛皮膠帶綑綁，肺部有進水現象，除此之外並無其他外傷，警方相信兩人是溺水而亡，不過也因為屍體的狀態相當離奇，兩人也與居住在維吉尼亞州的家人失聯兩個月餘，引發媒體大篇幅報導，甚至爆出兩姊妹已在美國尋求政治庇護，因此遭到沙國駐美大使館關切，要求一家人返沙。

不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，醫檢官22日做出結論，認為兩姊妹是結伴自殺。醫檢官桑普森博士（Dr. Barbara Sampson）發布聲明指出，兩姊妹死因是自殺，「用膠布將彼此綑綁在一起後走進哈德遜河。」

去年11月，紐約警方曾表示姊妹倆陳屍地點離河畔不遠，是能夠涉水到達的地方，同時膠帶並非緊緊地將兩人纏繞在一起，比較像是「不讓兩人分開」的纏法。另外友人也透露，兩姊妹曾表示「寧願自殺也不願回沙烏地阿拉伯」，再加上事發當天早晨，一位關鍵目擊者曾看到兩姊妹坐在河畔，雙手緊握大聲禱告長達15分鐘，當日稍晚就在不遠處被人發現，這些跡象都讓警方認為極有可能是自殺。

檢調單位並未說明姊妹花結伴自殺原因，不過據媒體先前報導，兩姊妹家庭過去有家暴史，父母及親哥哥都牽涉其中，兩人遂因此申請政治庇護，不過結果不順利。

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(中時電子報)