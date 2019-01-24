外國人帶肉未繳清罰鍰 明起首次即拒絕入境

2019年01月24日 19:06 中時 游昇俯

非洲豬瘟防疫加強力道！農委會今（24）日宣布，外籍旅客自疫區違規攜帶豬肉品入境遭罰20萬元，若未能當場繳清罰鍰，首次便拒絕其入境。新措施排除我國國民，以及可掌握其動向，取得在台居留身分、停留期限達6個月以上之陸生、陸配、陸企及新聞媒體人員。新措施將自明日凌晨零時起立即生效。

農委會副主委黃金城表示，針對大陸豬肉製品查驗非洲豬瘟病毒，昨日至今又再新增4例，因檢驗出病毒案例間隔時間愈來愈短，檢出頻率愈來愈高，農曆春節將至，入境旅客人數將大為增加，故自明日起，旅客自疫區攜帶豬肉品入境遭罰20萬元，若於第一時間無法繳清，即當場拒絕其入境。

黃金城說，現行規定旅客遭罰20萬元，未能繳清罰鍰即離境，第二次再來才拒絕入境，但自今晚12點一過，旅客若未能第一時間繳清罰鍰，首次即拒絕入境；他說，新措施針對外來人口，排除我國國民、取得居留身分及大陸地區人民停留期限達6個月以上人士，因其在台動向可掌握，仍能追繳罰鍰。

內政部移民署入出國事務組專門委員黃英貴指出，因自過去3年內非洲豬瘟疫區攜帶之肉品，具有高度傳播疫病風險，屬於違禁物，可能危害我國利益及公共安全，故可依「入出國及移民法」第18條列為禁止入國對象，可強制旅客出境，並禁止入境5年，5年後繳清罰鍰，禁止事由消失，才可再次入境。

黃金城並指出，近來有民眾寄送標示「三只松鼠」的江蘇豬肉乾給防檢局，經查確認是非洲豬瘟病毒陽性，因此肉品並非海關查獲，而是已入境由民眾寄回，極具危險性，還好是熟食肉乾，經加熱製作應已不活化，若是香腸、火腿等，進入廚餘讓豬吃掉，便極可能發病，呼籲民眾有類似產品，應寄給防檢局統一處理，不會開罰。

(中時 )