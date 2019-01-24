揮毫迎春 鄭文燦：我書法拿過全縣第一

2019年01月24日 19:09 中時 蔡依珍

桃園區公所24日舉辦「2019揮毫迎新春，豬歲喜盈門」活動，桃園市長鄭文燦親自揮毫寫下如意的「意」字，笑言自己曾拿下書法比賽全縣第一名。（蔡依珍攝）

桃園區公所24日舉辦「2019揮毫迎新春，豬歲喜盈門」活動，桃園市長鄭文燦親自揮毫寫下如意的「意」字，笑言自己曾拿下書法比賽全縣第一名。（蔡依珍攝）

桃園區公所24日舉辦「2019揮毫迎新春，豬歲喜盈門」活動，邀請5位書法家現場揮毫寫春聯，吸引數百名民眾響應，爭相索取。（蔡依珍攝）

桃園區公所24日舉辦「2019揮毫迎新春，豬歲喜盈門」活動，邀請5位書法家現場揮毫寫春聯，吸引數百名民眾響應，爭相索取。（蔡依珍攝）

桃園區公所24日舉辦「2019揮毫迎新春，豬歲喜盈門」活動，邀請5位書法家現場揮毫寫春聯，吸引數百名民眾響應，爭相索取。（蔡依珍攝）

桃園區公所24日舉辦「2019揮毫迎新春，豬歲喜盈門」活動，市長鄭文燦細數大樹林東門溪整治、綠捷、鐵路地下化等政績，未來會有很大改變，代表城市新希望，因活動就在日前爭議剷除草皮的陽明運動公園旁，他也強調會成立「桃園市公園適性發展推動委員會」，公園改建或新建都要納入專家、公民參與。

鄭文燦昨也與5位書法家，共同開筆題字「春來多如意，諸事都稱心」十個字，表達對市民的祝福與對市政建設的期許，鄭揮毫寫下如意的「意」字，完成後一度在台上俏皮吐舌，鄭文燦會後笑言，自己國中時代開始學寫書法，楷書學很久、也寫了很久，還曾拿下書法比賽全縣第一名，現在好久都沒寫了，字都歪七扭八，「以前寫得更好！」

鄭文燦說，往年都在桃園區公所迎春，今年剛好是綠色捷運跟鐵路地下化啟動的開始，大樹林地區會有很大的改變跟發展，所以特別移師到大樹林區來迎春，也代表了城市新希望。

鄭文燦提到，過去東門溪斷面不足，造成大樹林地區、龜山工業區時常淹水，市府提出東門溪流域整治計畫，協助將水流引至南崁溪，大樹林跟龜山工業區都能擺脫淹水惡夢，加上後站的延平路打通到大湳交流道一、二期工程已經動工，預定明年完工，將來後站交通會更順暢。

鄭文燦並指出，鐵路地下化之後，桃園成為彙集鐵路及捷運綠線、棕線的大型車站，後站將是新的商業區，將來復興紡織廠及舊鐵道旁的麵粉廠都會納入都市計畫改造，大樹林地區將成為新的商業中心，希望透過重大建設帶動地方發展，賺取的收入將用來償債，讓財政續維持平衡，讓地方更繁榮。

(中時 )