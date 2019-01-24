以軍公佈空襲衛星圖 擊毀俄導彈轟炸中國雷達

以色列公布的F-16戰機轟炸大馬士革機場倉庫的衛星圖片，圖左為轟炸前，圖右為轟炸後與標識出的轟炸點。（圖／推特@ImageSatIntl)

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中時電子報

數天前以色列空軍以F-16戰機在敘利亞境內的多個目標發動猛烈空襲後，繼發布摧毀俄製鎧甲-S1防空系統的影片後，接著公布空襲的衛星圖。以色列並宣稱，空襲時不僅擊毀俄防空導彈系統，連敘利亞向中國購買的大型反隱形雷達JY-27也一併轟炸，戰果極為豐盛。

據《新浪軍事》報導，這次針對在敘利亞境內的伊朗軍事目標進行攻擊，雖然有部分導彈被擊落，但整個空襲行動仍非常成功。以色列軍方公布了部分空襲目標的被襲前後的衛星對比圖，以證明此次行動的戰果非常豐富。

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被以色列空軍炸毀的俄製鎧甲S1防空系統。（圖／新浪軍事）

報導說，衛星圖中顯示此次空襲行動中被命中的目標之一是大馬士革國際機場航站樓西南600多公尺處，以色列軍方懷疑它是伊朗空運武器和物資的臨時儲存倉庫。近幾年的敘利亞內戰中，伊朗人投入了大量的人力和物力，其中不少人員和物資都是經由大馬士革機場轉運，所以這裡經常會有伊朗空軍的C-130和波音運輸機停靠。以色列確認該倉庫近期有物資進駐的情報後，便發起精確的攻擊行動。而且從照片看，以軍導彈並沒有打掉整個大倉庫，只是命中了它的兩側牆體，並把周邊的幾個小倉庫摧毀，似乎是掌握物資存放的位置。

除了轟炸倉庫，以軍對守衛機場的敘軍防空力量也未放過，在機場南側跑道終點的鎧甲-S1型彈炮合一防空系統就慘遭擊毀。以軍並對外公布了導彈命中鎧甲-S1的視頻，但經過仔細分析，該防空系統鎧甲在被命中之前並非處於警戒狀態，其頂部用於警戒搜索的1RS1-1E無源相控陣雷達沒有升起，兩門2A38機關炮也是處於炮口上揚的狀態。

設於敘利亞大馬士革機場旁的中國製JY-27預警雷達也一併被以軍炸毀，圖左為轟炸前，圖右為轟炸後。（圖／推特@ImageSatIntl)

以軍擊毀鎧甲-S1防空系統在國際媒體與社群網站引發許多討論時，社群媒體也傳出多張轟炸後的照片，包括鎧甲-S1被擊毀後的圖片，還有位於機場跑道另一側的遠端警戒雷達被炸毀的圖片，以軍根據衛星圖判讀這部雷達為中國大陸出口的JY-27型雷達。

中國大陸電子科技14所製造的JY-27對空警戒雷達。（圖／中共空軍官網）

報導說，根據軍火貿易記錄顯示，敘利亞內戰爆發前的2008年左右，敘軍曾向中國大陸訂購5部該型雷達。相關資料顯示，JY-27是中國大陸電科14所研製的米波波段遠端預警雷達，能夠對450公里內的中高空飛機類目標進行早期探測。約10年前開始參與各種公開展示，例如珠海航展，也是當時的展品明星之一。

報導認為，從此次的空襲情況來看，敘利亞防空力量雖然已經與以軍多次交手，但是對於抗擊以軍的空襲行動仍然是不得要領，尤其是遠端預警體系幾乎處於癱瘓狀態。會出現鎧甲系統處於毫無戒備的挨打狀態，極可能是預警雷達沒有發揮作用，如果敘軍無法解決這種空情探測的問題，以後挨打的日子還很多。

(中時電子報)

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文章來源：以軍發佈對敘空襲衛星圖 宣稱擊毀俄導彈和中國雷達

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