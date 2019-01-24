香港女星為報恩大露事業線！被指使「胸器貼地滑行」

陳靜氣質造型都能露出驚人事業線。（華映提供）

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陳靜用「胸器」滑行。（華映提供）
《恭喜八婆》(Missbehavior) 電影預告

《恭喜八婆》彭浩翔一手捧紅的性感女星陳靜為了恩師再度在大銀幕上賣弄性感，另外以《春嬌志明》系列走紅的陳逸寧和林兆霞及谷祖琳也在彭浩翔號召之下，立刻投入演出陣容，再扮八婆。讓陳靜當年以《低俗喜劇》中的性感女模「爆炸糖」一角知名度大開，在香港工作不斷，成為性感女神，更獲得香港金像獎最佳女配角的肯定，讓陳靜視他為恩師。

近來減少性感演出的她，獲得彭浩翔邀約加入賀歲作品《恭喜八婆》的演出陣入，她笑說：「連劇本都沒有看到就立刻先答應了！」而彭浩翔果然不改諷刺風格，讓她扮演當初想組成少女團體的女偶像，但出不了道轉而成了網路上的性感文青作家，卻靠著出賣朋友的故事走紅。

陳靜在片中雖然扮演文青網紅，但依然不停展現性感身材，在片中的名字還是「大波蓮」，一語道破重點，甚至每件戲服都要秀出傲人的「胸器」，但陳靜一點都不介意，大笑說：「我百分百信任導演，這樣安排一定很有效果。」

在預告中，可以見到陳靜撲倒滑行，雙峰緊貼著地板一路尖叫，深深的事業線非常吸睛，成了極為搶眼的一幕，陳靜回憶大笑說：「這場戲是需要吊鋼絲的，其實我拍得有點緊張，也怕會曝光，但拍攝團隊準備的非常專業，我先做好安全準備，然後就拚了命去演到導演要求的效果。」該片2月27日上映。

(中時 )

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