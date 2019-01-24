全聯初一福袋抽323萬保時捷 全台汽車大獎之冠

全聯豬年福袋抽獎大禮首度祭出豪華休旅、市值332萬元起的Porsche保時捷MacanS藍色款，另外加碼贈送價值10萬元的造型福利熊手工大玩偶。（全聯提供）

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全聯豬年福袋抽獎大禮首度祭出豪華休旅、市值332萬元起的Porsche保時捷MacanS藍色款，另外加碼贈送價值10萬元的造型福利熊手工大玩偶。（全聯提供）

全聯初一福袋每年都在1小時內被搶光，今年首度有2種不同價格，分為200元和1000元2款，共11萬袋，較去年10萬袋多1成，皆可抽市值332萬元起的Porsche保時捷MacanS藍色款，或價值10萬元的造型福利熊手工大玩偶；今年送車獎值再創新高，不只是全台汽車獎值最高，也較前年價值320萬元的特斯拉（Tesla）電動車ModelS再攀升，出手霸氣。

今年200元的「新春福袋」獎值1101元，內含1組抽獎序號、福利熊絨毛吊飾環保袋，全台限量10萬袋；1000元「超級福袋」獎值皆3651元，有福利熊購物車紅色／藍色2色，全台各限量5000台，內含5組抽獎序號、福利熊保冷三輪購物車，有5倍中獎機率。2款皆有值超過850元的食品、用品及文創品，如福利熊紅包袋、華蝦肉蝦餅、雀巢美祿穀物棒、白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲、傳藝門票兌換券等。

此外，福袋2獎則是10組價值1萬9999的台東熱氣球之旅（含熱氣球自由飛體驗X2＋台東南豐鐵花棧指定房型住宿一晚）；今年再加碼抽1組特別獎號，凡抽獎券末四碼與特別獎號相符，可獲全聯價1萬3900元的InFocus50吋4K電視1台，共計15台。另，初四至初六國立傳統藝術中心宜蘭園區還舉辦「乞龜賽金豬」比賽，連續最多聖杯者就可以把大獎30萬元抱回家。

(中時 )

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