采盟免稅店桃機己亥豬年迎春揮毫

2019年01月24日 19:06 中時 陳麒全

農曆春節即將來臨，桃園機場布置滿是年味，采盟免稅店今年特地於24日在桃園機場第二航廈管制區內中央區舉辦「2019過好年迎春揮毫活動」，邀請書法家們現場揮毫寫春聯，吸引出國旅客索取。（陳麒全攝）

農曆春節即將來臨，桃園機場布置滿是年味，采盟免稅店今年特地於24日在桃園機場第二航廈管制區內中央區舉辦「2019過好年迎春揮毫活動」，邀請書法家們現場揮毫寫春聯，吸引出國旅客索取。（陳麒全攝）

農曆春節即將來臨，桃園機場布置滿是年味，采盟免稅店今年特地於24日在桃園機場第二航廈管制區內中央區舉辦「2019過好年迎春揮毫活動」，邀請書法家們現場揮毫寫春聯，吸引出國旅客索取。（陳麒全攝）

農曆春節即將來臨，桃園機場布置滿是年味，采盟免稅店今年特地於24日在桃園機場第二航廈管制區內中央區舉辦「2019過好年迎春揮毫活動」，邀請書法家們現場揮毫寫春聯，吸引出國旅客索取。

今年是采盟免稅店在桃園國際機場舉辦迎春揮毫活動的第12個年頭，延續著傳統習俗，農曆年前夕總要提筆揮毫寫春聯，不僅象徵著汰舊換新，許下對美好未來的祝願，也充分展現了傳統華人文化精湛的藝術與文學。

在迎春揮毫活動現場，由書畫大師黃木蓮、藍璧山、汪君平、以及渡邊光章先生所率領之臺灣墨秀書道會全體師生於現場大展書藝，即興揮毫寫春聯分送給中外旅客，讓旅客提前感受傳統。

春節期間（1月24至2之10日）更特別規劃於第二航廈D區出境長廊設置旅客揮毫體驗區，邀請旅客親自提筆寫下新春祝福，讓旅客們在機場內就能感受到春節熱鬧年味與臺灣濃厚人情味，體驗在地藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動。

(中時 )