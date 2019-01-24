澳網》還不想世代交替！ 納達爾痛宰小一輪的「7784」

2019年01月24日 19:03 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2019澳洲網球公開賽男單準決賽，32歲的西班牙「蠻牛」納達爾對上希臘20歲小鮮肉「7784」西西帕斯，不到2小時納達爾就以6：2、6：4、6：0直落三獲勝，距離個人生涯第二座澳網冠軍，只剩一場勝利。

幾周前納達爾因傷退出布里斯本網球賽，當時可能不被看好澳網表現，不過他反而找回好狀態，澳網目前6場都是連下三盤獲勝，有機會挑戰個人生涯第四度在大滿貫賽一盤未失封王。之前納達爾曾在2008、2010及2017法網，在自己最擅長的紅土場地一盤未失奪冠。

生涯第五度打進澳網男單決賽的納達爾，賽後表示感覺很棒，球場及現場觀眾給他滿滿能量，接下來直到周日才會比賽，他會把握時間休息、訓練，做情蒐，準備好面對挑戰。

整場比賽第二盤算是僵持較久，前8局雙方互保發球局，直到第9局納達爾出現破發機會並順利拿下這局，靠著這一個破發局優勢趁勢收下該盤。

希臘好手西西帕斯在2019澳網男單16強賽擊落「四大天王」之一的費德勒，準決賽卻不敵另一位天王納達爾。(美聯社)

進入第三盤，納達爾三度破了西西帕斯的發球局，特別是第3局納達爾一次高吊球落在界內，讓判斷出界而沒有積極跑到位的西西帕斯丟分，隨後再靠一次網前截擊破拿下破發點，澆熄對手反撲氣焰，最後西西帕斯無心戀戰，儘管第6局握有破發點，還是破不了納達爾的發球局，第三盤吞了「甜甜圈」而落寞出局。

對於西西帕斯，納達爾認為這位年紀小他一輪的新世代好手，絕對有機會在未來贏得不只一座大滿貫冠軍，而年輕選手不斷給他們這些有經驗的前輩挑戰，他覺得也不錯，並謙虛說自己不敢給後輩什麼建議。

(中時電子報)