韓市府3月「比武招親」韓冰樂當啦啦隊 許淑華陪吃下午茶

國片《寒單》24日在高雄三鳳宮造勢，高雄市長韓國瑜女兒韓冰（二排中）出席力挺。（柯宗緯攝）

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國片《寒單》24日在高雄三鳳宮造勢，高雄市長韓國瑜女兒韓冰（二排中）出席力挺。（柯宗緯攝）
高市長韓國瑜的千金韓冰（左）今日出席國片造勢，甜笑可以當「比武招親」啦啦隊。（柯宗緯攝）

高雄拚觀光又有新梗！3月登場的宋江陣比賽，今年將設置「比武招親」擂台，廣邀各界武術好手進行友誼賽，這個想法出自於市長韓國瑜點子。傳出韓國瑜愛女韓冰將擔任「關主」，武林盟主獎勵是與韓冰在愛河畔一起享用下午茶。韓冰今（24）日將到三鳳宮為國片《寒單》站台聯盟連忙推辭，笑說「在旁加油或當裁判就好。」立委許淑華則點頭要陪贏家吃下午茶。

高市觀光局長潘恒旭表示，今年是108年，宋江陣有108條好漢，為擴大造勢，推出「比武招親」以武會友，獲得台灣小姐選拔總會支持，透過武藝切磋做情感交流，贏者可以與佳麗共進下午茶。至於韓冰是名義關主，不會陪喝下午茶，否則怕引發暴動。「神力女超人」許淑華也確認答應陪贏家下午茶。

《寒單》劇組男主角胡宇威被問到，想不想跟韓冰喝下午茶，胡宇威差點無法接招直說「這要問經紀人耶！」是否也要報名「比武招親」？他直說「也不錯，要請我師父來參觀一下學生的成績」。

韓冰今受邀親臨現場觀看炸寒單秀直說，「很震撼，勇敢」本來還想cue爸爸嘗試「炸寒單」，看完直說「不行，不行！」至於比武招親是否會當居中人？她笑說，自己比較適合當裁判或是比武招親的時候在旁邊加油。

(中時 )

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