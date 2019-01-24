2019年01月24日 19:09 中時 謝佳潾

強盜禿子發大財，恆警防搶演練搭韓流。（恆春警分局提供）

強盜禿子發大財，恆警防搶演練搭韓流。（恆春警分局提供）

強盜禿子發大財，恆警防搶演練搭韓流。（恆春警分局提供）

最近國內短短1個月內在板橋及沙鹿地區就各發生1件金融機構搶案，由此可知不法之徒仍在伺機蠢蠢欲動，隨著年關將近，民間資金流動龐大，更可能成為有心人士覬覦的目標，為了維護春節前後民眾及金融機構的生命、財產安全，恆警特別選在第一銀行恆春分行實施金融機構防搶暨攔截圍捕演練。

今年恆警特別搭上席捲全台的韓流，由員警扮演的歹徒戴上禿頭頭套，一進銀行就大喊「人蹲下去，錢拿出來，我要發大財」，對著銀行天花板開1槍示威，要行員及民眾把錢拿出來，行員立即機警地按下警民連線及警報系統報警，歹徒接著大聲喝斥銀行行員拿現金出來，行員將平時準備好的假鈔慢慢地地往櫃台外四散拋出，拖延歹徒作案時間，並根據銀行的自衛編組，將歹徒特徵記下，作為警方後續偵辦資料。

持槍歹徒發現警方趕到後趁亂駕車逃逸，持刀歹徒逃逸不及遭員警包圍，持刀砍殺員警，遭員警以優勢警力壓制，並以柔道動作「扶腰」制服歹徒，另一名持槍歹徒雖駕車逃逸，也遭恆警通報實施的攔截圍捕點及圍捕組圍捕，在攔截點前遭警方以雞爪釘逼停後逮捕，並起出作案的槍枝及贓款。

恆警演練場面除了相當逼真外，參演人員還特別加入「韓流」哏，為肅殺的演練現場帶來一絲歡樂的氣氛，尤其是搶匪戴著禿頭頭套喊出韓市長的「發大財」口號時，現場的民眾會意過來警方是用這種方式加深民眾的防搶意識，都不禁莞爾一笑，因為近幾年的金融機構搶案破案率是100％，甚至最近這2件搶案發生時，還有鄉民取笑搶匪說「都2019年了，還有人那麼笨在搶銀行」。

當時到銀行辦事的民眾遇上警方演練，都說警方的演練超逼真，槍聲大作時還喃喃自語說「哎喲，原來槍聲這麼大聲啊!」，就像真的遇見搶案一樣，也對警方用心規劃的演練及維護民眾安全表示鼓勵。

恆春分局分局長楊龍祥表示，防人之心不可無，尤其是身懷鉅款時，民眾需時時提高防搶意識，警方平時就提供民眾提領大筆款項的「免費護鈔」服務，春節前後民眾若有過節採買、提領薪資、獎金，以及發放紅包等攜帶大筆款項需求，歡迎民眾向本分局或各分駐派出所聯繫，由警方實施免費護鈔，以維護民眾、金融機構的安全。

(中時 )