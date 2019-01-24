賭博集團以直播娛樂公司為名 招募成員加入遭逮

2019年01月24日 19:13 中時 陳世宗

36歲的林姓男子，以成立直播娛樂公司為名，經營臉書粉絲專頁「爆料球社」、「環球極速賽車」等，招攬不特定賭客，如代客下注有贏錢，即抽成30％牟利；刑事警察局偵六隊等，23日於北屯區逮捕林嫌等10男6女共16人，並查扣現金436萬元等贓證物，全案依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，林嫌於去年5月成立直播娛樂公司，對外以月薪6-8萬元招募客服、程式設計、美編員工；經營臉書粉絲專頁「爆料球社」「邁向未來」、「環球極速賽車」、「決戰75秒」等，招攬不特定賭客。透過微信、LINE等群組帳號以下注教學、協助投資等方式招募賭客。

警方指出，當賭客儲值後，林嫌等人提供「極速」、「大立」等平台供賭客下注，如代客下注有贏錢，公司即抽成30％；初步估算該網站投注點數自成立迄今，已突破約新台幣10億元，從中抽取暴利。

警方於23日在台中市北屯區一處公寓大樓內，查獲以林姓嫌犯經營的跨國網路賭博機房，現場帶回16名共犯並查扣現金436萬元、點鈔機1台、存摺13本、寬頻繳費單1張、筆記本9本等贓證物，全案依賭博罪嫌將林男等16人，移送法辦。

警方強調，在行動裝置及網路快速發展，賭博業者多轉移至線上簽賭網站營運，提供手機APP及專業客服人員等服務；該集團以高薪打工方式招募成員加入，提醒學生族群於寒假打工求職應提高警覺，切勿貪圖高薪誘惑，以身試法。

(中時 )