大甲警防搶演練過程逼真 火速逮2匪

2019年01月24日 19:15 中時 陳淑娥

年關將屆，金融機構易成歹徒覬覦目標！大甲警分局22日在元大銀行實施防搶實警演練，兩名歹徒分別持刀、槍進入搶劫，行員自櫃檯丟出錢並伺機按下警報器，警網到達現場展開攻堅順利逮捕搶匪，過程生動逼真。

大甲警分局為宣示防制強盜、搶奪案件決心，於22日16時在大甲區元大銀行實施防搶實警演練，計動員員警15人及彰化銀行員工6人，共計21人參與。

「搶劫，不要動！」兩名歹徒先在元大銀行週遭徘徊，觀察週遭環境後，再分別持刀、槍進入搶劫，銀行行員自櫃檯丟出金錢，並伺機按下警報器，啟動警民連線系統，此時大甲派出所及偵查隊獲報後，派遣警網火速到達現場展開攻堅，實施逮捕並將歹徒押解上車，過程生動逼真，民眾也嚇得紛紛躲避。

大甲警分局22日在元大銀行實施防搶實警演練，歹徒入內高喊搶劫，過程十分逼真。（陳淑娥攝）

大甲警分局也至轄內各金融機構進行宣導，並就預防被搶(竊)措施特提出多項呼籲，包括強化金融機構硬體措施、加強金融機構員工訓練及協請針對臨櫃提領新臺幣30萬元以上之民眾，務必實施關懷提問，必要時通知轄區派出所派員前往協助，以有效過濾民眾遭詐騙的可能。

大甲警分局表示，該分局重心置於防搶、肅竊、防詐騙、保護青少年安全、關懷弱勢及獨居老人等春節期間受關注議題，以「治安平穩交通順暢服務熱心」為要求主軸，另積極推動舉家外出住居安全維護、協助逃家青少年返家團圓等為民服務事項，並結合民力運用，增進良好警民關係，讓大眾充分感受警察之服務熱忱，讓民眾「安心」過好年。

(中時 )