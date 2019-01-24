台糖加油站為獨居老人募年菜好過年

台糖加油站發動旗下73個營業據點，與華山基金會發起「包紅包、募年菜」活動，募得113萬683元，24日轉交募得的資金給華山基金會。（黃國峰攝）

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台糖加油站與華山基金會發起「包紅包、募年菜」活動，24日台糖加油站轉交募得的資金給華山基金會購買年菜，現場並讓部分弱勢長者提前圍爐。（黃國峰攝）

讓獨居長者享年菜，台糖加油站去年12月起發動旗下73個營業據點，與華山基金會發起「包紅包、募年菜」活動，邀請加油顧客發揮愛心，捐助年菜，短短1個月就募得113萬683元，備妥為1,884位獨居長者準備的年菜。

台糖公司油品事業部執行長徐繼聖24日代表所有愛心民眾，轉交募得的資金給華山基金會購買年菜，並率領現場團隊一同為獨居長輩上菜，讓部分弱勢長者提前圍爐。

徐繼聖表示，善盡社會責任一直是台糖公司堅持不變的理念，去年5月份與華山一起成立了「忠勇社區服務站」用以服務在地弱勢居民及長輩，106年起就開始推動募年菜的活動，這次短短30天內就募得上百萬，感謝所有響應此次活動的民眾，讓1,184位長者在除夕可享用到豐盛又溫暖的圍爐年菜。

華山基金會董事長郭慧明表示，手上捧著大大一張的支票，心中充滿著一股暖流，謝謝各位一而再的幫助華山，送來年菜給阿公、阿嬤們，愛心不是一個、兩個就能成就，台糖加油站加的不只是油、而是愛心，非常感謝台糖公司號召這麼多朋友加入今天的愛心活動，感恩再感恩。

(中時 )

台糖加油站與華山基金會發起「包紅包、募年菜」活動，24日台糖公司油品事業部執行長徐繼聖（左3）率領現場團隊一同為獨居長輩上菜。（黃國峰攝）
台糖加油站與華山基金會發起「包紅包、募年菜」活動，24日台糖公司油品事業部團隊，為獨居長輩上菜。（黃國峰攝）
台糖加油站與華山基金會發起「包紅包、募年菜」活動，24日台糖公司油品事業部執行長徐繼聖（右1）與台糖副總經理洪火文（右2），一同為獨居長輩夾菜。（黃國峰攝）
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