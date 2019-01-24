日千葉縣漁港防波堤上 驚見疑似名家畫作

匿名英國塗鴉藝術家班克西（Banksy)的名作《手持氣球的女孩》出現在日本千葉縣九十九里町的片貝漁港防波堤上。(黃菁菁攝)

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匿名英國塗鴉藝術家班克西（Banksy)的名作《手持氣球的女孩》（GirlWithBalloon)出現在日本千葉縣九十九里町的片貝漁港防波堤上，雖然無法確認是否為本人所畫，但已使這個小漁港聲名大噪，不少遊客都特意前來拍照。

在片貝漁港防波堤上的畫中，少女身高約1公尺左右，是用黑白表現的，右上角則有1個心型的紅色氣球，從構圖上看，很接近班克西的作品。但有專家指出，「應該是班克西的粉絲模仿他的作品畫的」。

匿名英國塗鴉藝術家班克西（Banksy)的名作《手持氣球的女孩》出現在日本千葉縣九十九里町的片貝漁港防波堤上，吸引附近居民及遠到遊客前往拍照。(黃菁菁攝)

班克西的街頭作品經常帶有諷刺意味，是以藝術方式表達的社會評論，其塗鴉大多運用獨特的模板技術拓印而成，已在世界各地不同城市的街道、牆壁與橋樑出現。

《手持氣球的女孩》2018年10月5日曾在倫敦蘇富比拍賣行拍出，以106萬英鎊的價格成交，成交幾分鐘後，畫有女孩和心型氣球的畫布突然被捲入畫框底下隱藏的碎紙機裡，少女頭部以下有一半被切成碎片。

匿名英國塗鴉藝術家班克西（Banksy)的名作《手持氣球的女孩》出現在日本千葉縣九十九里町的片貝漁港防波堤上，吸引附近居民及遠到遊客前往拍照。(黃菁菁攝)

班克斯隨後在Instagram中上傳一段自己秘密將碎紙機安裝在畫作內部的過程影片，原打算全部絞碎，但因卡紙而半毀。得標的收藏家依然願意以106萬英鎊收藏這幅作品。該作品後來被改名為《在垃圾桶裡的愛》。

東京都最近剛發現類似班克西的老鼠畫作，東京都決定調查其真偽。片貝漁港方面則表示，目前不考慮鑑定畫的真假，也不打算洗掉。九十九里町查問附近居民及衝浪客指出，此畫大概2年前就有了。

(中時 )

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