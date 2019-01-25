保育類綠蠵龜頭部中槍 澎湖搶救挽回生命

2019年01月25日 07:35 中時 陳可文

澎湖是海龜的第二個故鄉，每年海龜固定洄游過境棲息。(海巡署提供)

海巡署澎湖第七岸巡隊執行岸際巡邏勤務，在白沙鄉城前村沙灘發現保育類綠蠵龜擱淺受困。(海巡署提供)

澎湖是海龜的第二個故鄉，每年海龜固定洄游過境棲息；日前澎湖白沙鄉海灘發現1隻保育類綠蠵龜擱淺受困，頭部疑似遭受魚叉攻擊奄奄一息，岸巡及保育人員及時搶救，幸運挽回生命。

正值澎湖東北季風強勁寒風冷、海水溫度低，澎湖各地海域接連傳出海龜受傷或死亡的噩耗。

上星期海巡署澎湖第七岸巡隊執行岸際巡邏勤務，在白沙鄉城前村沙灘發現保育類綠蠵龜擱淺受困，趨前一看赫見海龜頭部殘留3處明顯傷口，初步研判應是遭受魚叉或魚槍獵捕的惡意攻擊。

不忍綠蠵龜奄奄一息生命垂危，岸巡人員緊急將海龜抱起帶回執檢站內陰涼處暫時安置，不斷以海水重複澆淋避免脫水，同時立刻通報澎湖縣生態保育科搶救。

海龜隨即運送往澎湖縣家畜疾病防治所醫治，「海龜醫師」郭仁政眼見年僅3歲的幼龜身體虛弱、生命力急遽下降，當下把握黃金搶救時效進行傷口清創手術，並以塑鋼土填充補平頭部傷口，協助重建海龜頭蓋骨。

治癒後小綠蠵龜轉送往水試所澎湖海洋生物研究中心附設傷病龜收容中心妥善照料，短短1星期的術後療養，原本病痛孱弱、反應遲鈍的海龜已逐漸恢復進食，可望3個月後完全康復，再現當年可愛模樣。

(中時 )