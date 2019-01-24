專訪／張軒睿和Ella熱吻「解孵鬧失蹤」自招：不想看女友吻戲

2019年01月24日 19:39 中時 徐桐炘

張軒睿首次拍電影就當男一，星運頗佳。（盧禕祺攝）

賀歲片《大三元》演員張軒睿和導演陳怡妤接受專訪，張軒睿首次挑戰喜劇就得和陳嘉樺（Ella）、澎恰恰、王彩樺等前輩對戲，他反倒認為最困難的是飾演無憂無慮的富家子「小白」，「離這個角色有點距離，對每件事情都要無所謂的樣子，眼神要不一樣。」他自認成長環境截然不同，父母家教嚴格，他之前還因父親罹癌捐肝，想法逐漸改變，他表示：「賺錢很重要，想給家人好的生活。」不過他也遺憾說：「就會犧牲掉陪家人的時間。」

片中主角最初不斷忤逆長輩，張軒睿自認不太有叛逆期，爸媽卻總是擔心他變壞，但難道家人不反對進入演藝圈？他表示父母很支持，出道作就是在童裝品牌「愛的世界」走秀，後來不負期待成為演員，工作也一帆風順，首次演電影就當男主角，但他透露過去個性是「三分鐘熱度」，曾想當籃球國手，練半年就放棄，「到現在入行，告訴自己要堅持！」

張軒睿慶幸自己真心喜歡演戲，「沒有逼自己，也不會覺得是在『做功課』。」只是他依然對表演沒自信，在乎別人看自己的眼光，拍攝《大三元》時向前輩Ella請教，Ella告訴他：「這些都沒有意義！」他當下沒能領會，殺青後終於消化這句話。

和Ella有不少感情對手戲，Ella老公賴斯翔卻都在現場，張軒睿表示不成問題，2人都給他很大安全感，只是陳怡妤透露賴斯翔平日都坐在導演椅旁看著監視畫面，只在張軒睿和Ella演吻戲時突然消失一陣子，張軒睿笑說：「如果以後我女朋友是演員，我也不會看她演吻戲。」

張軒睿去年分手的前女友林明禎電影也將同檔上映，他大方表示：「對啊，同一天啊！」雖因忙拍戲和宣傳沒時間不一定有時間進戲院支持，仍祝福對方，並強調：「希望大家都好。」不過不忘向觀眾喊話：「《大三元》最讚！」儘管去年和林明禎的短命戀讓他受到不少輿論影響，他表示：「這都是經驗和學習。」未來不排斥和圈內人交往。該片2月1日上映。

(中時 )