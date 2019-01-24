永和新春揮毫 連續2天免費拿春聯

2019年01月24日 20:01 中時 葉書宏

農曆春節將至，新北市永和區公所今（24日）起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，邀請書法家替民眾免費揮毫寫春聯。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和區公所今（24日）起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，邀請書法家替民眾免費揮毫寫春聯。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和區公所今（24日）起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，邀請書法家替民眾免費揮毫寫春聯。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和區公所今（24日）起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，邀請書法家替民眾免費揮毫寫春聯。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和區公所今（24日）起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，邀請書法家替民眾免費揮毫寫春聯，由於豬年將至，書法家應民眾要求，書寫Q版豬年春聯相當討喜，活動第一天吸引數百位民眾到場，現場喜氣洋洋。

活動一開始由前永和市長孫勝治、永和區長胡合鎔、市議員連斐璠、議員羅文崇、立委林德福服務處主任黃立人、市議員陳鴻源助理謝夢林等人現場「開筆」，一起寫下新春祝福的春聯。

另外，永和區公所表揚頒發2018年實物銀行及歲末送暖捐贈團體頒發感謝狀。永和區公所表示，歡迎市民朋友到場感受年節氛圍，活動連續2天，上午9時至中午12時，下午1時30分至4時30分。

(中時 )