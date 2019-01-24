桃機情緣滯留有望解套　兩人聞訊：真的太高興了

2019年01月24日 20:03 中時 陳麒全

二名大陸籍男子自去年9月27日利用過境台灣桃園國際機場時跳機，滯留桃園機場至今119天，陸委會近期將協調移民署，以專業交流名義，安排劉興聯與顏克芬合法入境，再等待轉送第三國，兩人24日在接受訪問時得知此消息，驚訝地表示「真的太高興了」。

大陸籍男子劉興聯（64歲）、顏克芬（44歲）自稱遭受政府迫害，為要求我國政府給予政治庇護，於去年9月27日持中國大陸有效護照，假借從泰國返回中國，利用過境桃園國際機場時跳機，此後便一直滯留桃園機場，至今已經119天。

行政院大陸委員會24日透過書面說明表示，政府會整體考量國際慣例、相關法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，在尊重當事人意願下，溝通未來的處理方案。

陸委會指出，台灣難民機制尚未完備，基於保障人權及維護兩人安全的立場，陸委會、內政部移民署及相關機關已多次會商，尋求妥適處理方案，迄今也已3度赴桃園機場與當事人會面，了解相關情況，溝通可行處理方向，近期協調將移民署，計劃以專業交流名義，安排兩人合法入境，等待轉送第三國。

顏克芬和劉興聯24日傍晚在接受媒體訪問，當記者告知他們這個訊息時，兩人驚訝地表示，「他們還沒有接到這樣的消息」，還希望記者將相關新聞的連結傳給他們看。兩人在現場不斷滑動手機閱謮新聞訊息時，興奮的心情溢於言表，手指頭還微微顫抖。

劉興聯與顏克芬自去年9月27日利用過境台灣桃園國際機場時跳機，滯留桃園機場至今119天，陸委會近期將協調移民署，以專業交流名義，安排兩人合法入境，再等待轉送第三國，兩人24日在接受訪問時得知此消息，驚訝地表示「真的太高興了」。（陳麒全攝）

顏克芬說，在「123自由日」過後的今天，能接到這個消息的確是太高興了，如果未來能順利合法進入台灣，而能獲得自由，真的是太高興了，「也讓我們能向前走了一大步，看到自由與希望」。

在滯留桃園機場4個月，露出能夠入境的希望，劉興聯也說，這段時間感受中華民國的友好與關懷，「以前在中國大陸聽到台灣，都是負面、片面的消息；希望有機會進入台灣後，真正瞭解到台灣的消息，並且傳播給所有朋友」，因為是虔誠的伊斯蘭教徒，如果能入境，最希望能到台北清真寺，但是現在還沒有收到任何正式消息，所以也都不好說。

(中時 )