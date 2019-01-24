製售逾期原料 後埔戰鬥雞排工廠遭停業

控「後埔戰鬥雞排」食材過期　封存近3噸追查
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中時
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新北市衛生局稽查人員查獲後埔戰鬥雞排製造工廠使用過期原料。（譚宇哲翻攝）

位於新北市土城區的後埔戰鬥雞排製造工廠，22日遭爆使用逾期生鮮原料製作雞肉等8項產品，並提供給10家下游業者販售，新北市衛生局今約談葉姓負責人，查證有使用逾期冷藏生鮮雞胸肉，另7項產品則無法提出生產相關資料佐證，衛生局勒令10家業者24小時內下架違規產品，並命製造工廠暫停作業。

新北市衛生局表示，經發局今派員查核後埔戰鬥雞排位於土城的製造工廠，發現該工廠為未登記領證的地下工廠，且生產製造場所有報廢品與成品混放無專區、貯存逾期原料、無產品原料驗收紀錄及進貨憑證等環境衛生問題，還有生產加工肉品未能提出生產製令單、無有效日期評估依據等多項缺失。

新北市衛生局稽查人員查獲後埔戰鬥雞排製造工廠使用過期原料。（譚宇哲翻攝）

工廠食品製造相關缺失，衛生局將依據《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，命業者24日起暫停生產製造食品，並於24小時內下架違規產品。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，土城製造廠的肉品均供應給後埔戰鬥雞排加盟店，並無流通到其他地方，目前已通知下游10間業者24小時內下架產品，下游業者若有其他合法供應商可供應雞肉等食材，仍可照常營業。

新北市衛生局稽查人員查獲後埔戰鬥雞排製造工廠使用過期原料。（譚宇哲翻攝）

衛生局呼籲，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報地方政府主管機關，，違者可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者可命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

(中時 )

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