LV春夏透明衣男星搶著穿 謝佳見求自然不怕露兩點

2019年01月24日 20:11 中時 陳張眾

身為LV活動常客的男星張軒睿，自認身上的黑色西裝造型非常帥氣，穿LV雙面絎縫細截西裝外套價格店洽、T恤2萬5700元、滑雪長褲4萬6200元、RunAwayPulse鞋4萬1600元。（盧禕祺攝）

首次受邀出席品牌活動的男星禾浩辰（布魯斯），一襲印花針織衫展示輕鬆帥氣的時尚風格，穿LVLogo與迷彩印花長袖針織衫、修身牛仔褲價格店洽、RunAway球鞋3萬1300元。（盧禕祺攝）

LOUISVUITTONKeepallBandouliere50行李袋，12萬1000元。（LV提供）

LOUISVUITTON於2019春夏男裝系列中，有許多選用輕薄紗質布料打造的單品，引起現場眾男星十足興趣。（LV提供）

法國精品LOUISVUITTON（簡稱LV），今晚於南山廣場藝文中心舉辦2019春夏系列發表酒會，吸引男星張軒睿、謝佳見及女星温貞菱、簡嫚書等人到場，還有饒舌歌手熊仔為現場嘉賓獻上精彩演出。

身為LV品牌忠實支持者的男星謝佳見，身著全套2019早春星際系列男裝現身，還不小心洩露已下訂春夏系列透明Keepall行李袋的秘密。除了包款話題性十足外，春夏男裝系列中的螢光色單品，更令他躍躍欲試，連一件可能會有曝光嫌疑的輕薄上衣都不例外，並說男生應該自然一點，還搞笑補充到：「我的（乳頭）不是那麼黑，不怕被看。」

同樣是品牌活動常客的男星張軒睿，也願意挑戰系列中若隱若現的印花襯衫，但他表示由於最近為新片角色增重，所以要先回家鍛鍊一下，練出腹肌、胸肌後再來。訪問過程中，張軒睿還不忘把艱鉅的裸露任務留給同場的男星禾浩辰（布魯斯），並大方稱讚對方的結實身材；而接下挑戰的禾浩辰卻謙虛指出，自己雖敢穿一些難以駕馭的衣服，但身材仍有滿多要加強的地方，像是自己的胸肌就有點太厚，還需再加雕琢。

而由設計師VirgilAbloh操刀的首個LV男裝系列，大量發揮其所標榜的3％的設計理念，使用紮染手法呈現菱鏡般的彩虹色調，或是襯衫領口加入切角細節的巧思，均能瞬間使平凡物品轉化為與眾不同的風格。融入電影《綠野仙蹤》中桃樂絲劇照的針織衫、上衣，更貼合創意總監本人自美國西部至法國精品工作的心路歷程，亦是詢問度超高的品項之一。

(中時 )