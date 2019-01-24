星國美食搶攻小資族市場 推「珍寶海鮮」套餐

2019年01月24日 21:21 中時 徐力剛

珍寶海鮮推出6道全新菜餚，囊括海陸多重美味，顛覆食家饕客味蕾。（圖片提供／和興餐飲）

說到海鮮料理，總給人價錢高貴覺，擅長以活海鮮入饌的新加坡餐廳「珍寶海鮮」看準商機，首度在台推出「套餐」料理，平價即可大啖「黑胡椒螃蟹」、「金沙蝦球」等經典佳餚。

針對小資族設計的平日套餐，提供3至6人選擇，價格最高享7折優惠，花小錢也能品嘗美味料理。其中「3人樂享鮮蟹套餐」包括「沙公」、「珍寶蟹」2擇1，搭配特製「摩卡排骨」等菜品，別有一番滋味;另款「6人精選美味套餐」以「生撈海蜇」拉開序幕，緊接著端出「海鮮白玉羹」、「金沙蝦球」及「香辣松阪豬」等料理，佐以白飯品嘗滋味最佳，大份量適合多人分享。

珍寶海鮮加入台灣食材元素，打造全新6道餐點，如「鮮味牡蠣粉絲煲」、「金香海瓜子」、「酸辣酥炸雞腿排」、「香辣松阪豬」、「佛缽飄香」和「海鮮白玉羮」，讓饕客大飽口福。

迎接春節檔期，珍寶海鮮全新外帶年菜開跑，即日起至1月31日限期供應，2月3日至4日開放提貨，新加坡國菜「辣椒螃蟹」嚴選900~1000g肥美沙公為食材，特製醬汁以番茄醬汁為基底，加入辣椒、石栗、薑黃粉等辛香料調味，初嘗微甜風味充斥口中，尾韻淡淡辣度延舌尖蔓延，新鮮蟹肉飽滿富含彈性，讓人愈吃愈上癮，建議將炸饅頭蘸佐醬料享用，辣中帶有酸甜餘韻;招牌料理「摩卡排骨」將排骨酥炸與摩卡醬快炒，咖啡特有焦香味與軟嫩肉質入口即化;年節必備「剁椒菜脯蒸龍虎斑」象徵年年有餘、「蒜香炸子雞」意指吃雞好起家，透過吉祥寓意為新年祈福。

知名餐廳「珍寶海鮮」2017年由和興餐飲引進台灣，目前2間門市分別位於台北及台中，和興餐飲執行長曾柏憲分享，主打活海鮮料理的珍寶海鮮，強調所有菜餚現點現做，此次推出實惠的平日套餐，希望將美味餐點分享給更多人知道，並提供更道地新加坡美食。

(中時 )