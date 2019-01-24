精通10國語言不學好　捷克男子攜海洛闖關落網

一名捷克籍男子自柬埔寨搭機運毒來台，被航警與海關發現託運行李中攜帶海洛因等毒品，經航警循線追查後，在新北市一家汽車旅館，逮捕涉嫌出面取貨的藥頭陳清華、王敏榮2人，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例將3人移送桃園地檢署偵辦。（陳麒全攝）

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56歲的陳清華及68歲的王敏榮開車到達取貨，從門縫中傳遞一張「6565」的字條暗號，員警當場逮捕2人，並起出準備付給Michal的運毒酬勞新台幣20萬元。（陳麒全攝）

一名捷克籍男子自柬埔寨搭機運毒來台，被航警與海關發現託運行李中攜帶海洛因等毒品，經航警循線追查後，在新北市一家汽車旅館，逮捕涉嫌出面取貨的藥頭陳清華、王敏榮2人，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例將3人移送桃園地檢署偵辦。

海關及航警調查，57歲的捷克籍男子Michal從柬埔寨搭機，23日晚間6時抵達桃園機場從第2航廈入境通關時，海關及航警發現他的運托行李X光影像有異，開箱檢查後，從行李箱底層起出海洛因538公克、安非他命2308公克。

初步偵訊後發現，Michal通曉10國語言，其中7種可以應對流利，但是就是不會中文。他坦承為了賺酬勞，在柬埔寨拿到行李後搭機來台，入境後會依指示，入住進新北市林口區的1家汽車旅館，就會有人前來取貨，同時交付酬勞。

航警局長陳檡文立即指示刑警大隊長林宏昇組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官陳錦宗指揮，派幹員會同桃園市警龜山分局，23日晚間火速趕往約定的汽車旅館埋伏。航警已經事先掌握捷克男子MICHAL與在台車手的通關暗號，24日凌晨0時許，56歲的陳清華及68歲的王敏榮開車到達取貨，從門縫中傳遞一張「6565」的字條暗號，員警當場逮捕2人，並起出準備付給Michal的運毒酬勞新台幣20萬元。

桃園機場各單位全力投入非洲豬瘟防疫工作之餘，毒梟想利用時機，測試安檢防護漏洞，但海關及航警仍舊嚴格把關，將毒品攔截於國境關口。

(中時 )

56歲的陳清華及68歲的王敏榮開車到達取貨，從門縫中傳遞一張「6565」的字條暗號，員警當場逮捕2人，並起出準備付給Michal的運毒酬勞新台幣20萬元。（陳麒全攝）
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