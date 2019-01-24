影》暴怒媽扔鞋砸中30公尺外奔跑女兒 網友：太神奇了

氣噗噗媽媽手中拖鞋飛出30外，不偏不倚砸中奔跑的女兒。（圖擷自推特）

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中時電子報
/綜合報導
暴怒媽媽扔鞋砸中30米外女兒。（取自推特）

國軍戰技手榴彈測驗一般及格為30公尺，50公尺則是滿分。如果將手榴彈換成拖鞋你能扔多遠？最近網路一段影片中，憤怒的媽媽追不到已經跑遠的女兒，拿起腳上的拖鞋往前一扔，飛行了約30公尺外，還砸中奔跑的女兒，讓這名原本氣噗噗的媽媽哈哈大笑，這段視頻傳到推特上，點擊量已破百萬，這名媽媽也暴紅了！。

最近台灣也流行起對於不滿的政治人物丟鞋子，為了保護首長，維安單位準備了大網子來來接這些飛來的「不明物」，而這名憤怒母親的扔鞋神技更被網友說可以列入奧運會比賽了。

這段視頻拍攝於墨西哥，一位母親正在追逃跑的女兒，女兒飛快地跑遠了，怎麼也叫不回。憤怒的母親脫下腳上的鞋子朝女兒扔去，旁邊的男人也在火中加油鼓譟。據瞭解，扔拖鞋是墨西哥媽媽懲罰不聽話的女兒的流行方式。

讓人意外的是，鞋子像裝了發射器一樣飛了30公尺，最後不偏不倚砸到了已經跑到30公尺外的女兒肩膀上，女兒被砸得摔倒滾圈，此時母親見狀怒火全消，趴在旁邊的汽車上大笑，不敢相信自己的神準。

這段視頻播放量已達130萬，獲得6萬多的點讚。網友說，這位媽媽的扔拖鞋藝術水準是世界級的，還有網友說，拖鞋像裝了一個雷達。更有網友說，這位媽媽簡直太厲害了，扔拖鞋應該入選奧運會項目。

(中時電子報)

國內也吹起向不滿人扔鞋子風氣，維安人員架起大網子保護首長安全。（中央社）

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