父母愛情故事為原型 波蘭導演新片搶攻奧斯卡3大獎

2019年01月24日 20:42 中時 潘鈺楨

一年一度的奧斯卡金像獎揭曉了入圍名單，2018年拿下坎城最佳導演並橫掃歐洲電影獎的《沒有煙硝的愛情》，以非英語電影之姿一舉入圍了最佳導演、最佳攝影、最佳外語片三項大獎，創下波蘭電影記錄。提名最佳導演的「帕帥」帕威帕利柯斯基（PawelPawlikowski）也創下波蘭電影入圍最多奧斯卡獎項的記錄，他本人更成為繼奇士勞斯基、羅曼波蘭斯基之後，第三位有機會角逐奧斯卡最佳導演殿堂的波蘭裔導演。

《沒有煙硝的愛情》故事背景設定在二戰後被蘇俄接管的波蘭，一名嚮往自由的音樂家受命到鄉間找尋能組成國家樂團的音樂人才，邂逅了有著天籟歌喉的女歌手，即便大時代動盪不安，兩人依然無法自拔陷入熱戀，展開一段註定顛沛流離的動人愛情。故事簡單卻被拍得盪氣迴腸、餘韻無窮，在坎城影展首映後便獲得媒體一致好評。帕威帕利柯斯基在接受訪談時表示，《沒有煙硝的愛情》片中男女主角分分合合的故事，其實是以自己的父母為創作原型，「這是一部獻給我父母的電影，也是獻給波蘭的時代紀錄。」

電影中的男女主角維特（Wiktor）與蘇拉（Zula）正是取自導演帕帥父母親的名字，真實世界的維特與蘇拉相識於1950年代的波蘭，兩人在劇烈動盪的政治情勢下相聚離開、分合不斷，卻也彼此相伴了四十年。導演感性表示：「我的人生見過這麼多人的故事，但我父母的人生經歷卻是我認為最有趣的角色。」

帕帥身為兩人的獨生子，花了將近十年的時光琢磨拍攝父母的故事，除了將更多戲劇性的元素加進了電影當中完成劇本，並邀請了曾憑藉《依達的抉擇》入圍過奧斯卡最佳攝影的路卡斯薩爾（LukaszZal）加入團隊，以絕美的黑白攝影，混搭民族、古典與爵士的風情萬種配樂，娓娓道來這段大時代下的浪漫愛情。

《沒有煙硝的愛情》2月8日至2月10日三天將於限定戲院口碑場放映，2月14日於台北、桃園、台中、台南、高雄等15間戲院正式上映。限量雙人套票內含兩張書籤預售票、「心心相映」電影春聯與A1原文海報，現正於至光點華山電影館、誠品電影院、真善美劇院以及博客來售票網開賣中，數量有限、售完為止。

(中時 )