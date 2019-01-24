SBL》沒男模又換洋將 裕隆難逃連敗悲運

上周還穿台銀球衣的史貝斯(左)，24日隨即換上裕隆球衣登場。(中華籃協提供)

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中時電子報

桑尼突然離隊前往加拿大接受治療，當家射手「男模」呂政儒也因23日練球不慎扭傷右腳踝宣告缺陣，讓裕隆納智捷24日打起來有氣無力，一度落後桃園璞園20分以上，裕隆最後以83比89苦吞3連敗，本周戰況嚴重吃緊！

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「從2019年開始以來，我們主力就輪流受傷，球隊氣氛也很低迷，只希望不要再有球員受傷了，」裕隆執行教練李啟億表示，「政儒傷勢並無大礙，腳踝只是有點腫，本周還有2場比賽會不會打，仍以他的感覺為主，我不勉強。」

才來報到兩天的前台銀洋將史貝斯，24日攻下全隊最高22分，且抓10籃板，表現彷彿脫胎換骨，李啟億說：「史貝斯的表現比預期好的多，畢竟他才來沒多久，或許可以藉此測試我們更多的洋將搭配，甚至史貝斯跟桑尼搭檔。」

面對桑尼突然返回加拿大治療背傷，李啟億無奈表示，或許是因語言溝通問題，桑尼跟台灣醫生始終找不到有效治療方案，才會選擇前往加拿大找尋國外醫生，希望可以趕緊解決背傷問題，當然也沒排出在農曆年後重回裕隆報到。

「我很有信心，假如桑尼屆時處理好自己的背傷問題，我們一定會把他找回來，」李啟億說，「我一點也不擔心他會去別隊，因為他很喜歡我們的環境與隊友，除非其他球隊願意超過洋將薪資上限(3萬美元)挖他，但我想不太可能。」

史貝斯強調，自己並不埋怨台銀突然把自己釋出，「畢竟是台銀提供我生涯首次來到亞洲打球的機會，我對台銀只有感激，如今可以加盟裕隆，算是給我另一次機會，另外一次展現自己能在SBL生存的機會，周六比賽我會打更好。」

(中時電子報)

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