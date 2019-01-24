永和春安座談會　讓民眾安心過新年

新北市永和警分局今（24日）邀集永和地區各銀行、銀樓、超商、當鋪、加油站等業者，舉行「金融機構安全維護座談會」。（葉書宏翻攝）

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新北市永和警分局今（24日）邀集永和地區各銀行、銀樓、超商、當鋪、加油站等業者，舉行「金融機構安全維護座談會」。（葉書宏翻攝）

春節假期將至，新北市永和警分局「2019年加強重要節日安全維護工作」工作順遂，今（24日）邀集永和地區各銀行、銀樓、超商、當鋪、加油站等業者，舉行「金融機構安全維護座談會」，會中向各行業宣導安全維護工作方式及分享反詐欺案例。

會中宣導「不送禮、不受禮、不赴（邀）宴、拒受不當請託關說」，宣誓在春節期間治安、交通、為民服務等工作不打烊，並杜絕陋習、紅包文化之決心。

永和警分局表示，2019年加強重要節日安全維護工作自1月28日22時起至2月11日24時止，為期15天，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大工作主軸，其中治安類有維護金融機構安全、打擊毒品及詐欺、取締賭場等多項維護治安作為，交通類除交通疏導管制及防制車禍外，亦將加強取締酒後駕車、嚴重超速及闖紅燈等重大交通違規。

另外民眾安心項目將於專案工作期間，提供設立機動派出所貼近服務民眾、協助民眾舉家外出旅遊（返鄉探親）住居安全維護工作、幫助失蹤人口返家團圓、提領鉅款護鈔服務、結合民力服務社區等多項為民服務工作，營造平安、祥和、快樂的優質環境。

(中時 )

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