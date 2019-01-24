不滿愛人違背SM關係 足球教練恐嚇公開床事悲劇了

示意圖，與本文無關。(圖片來源:達志影像)

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鄭姓足球教練因不滿同性伴侶黃男，違背主奴契約，竟多次恐嚇「找bdsm圈一些主奴到場觀禮」、「錄影存證在xtube帳號」、「跟人玩到龜頭繫帶撕裂傷還要我塗藥」等話，因黃男曾參加太陽花學運，鄭男威脅要和媒體爆料主奴關係，黃男心生恐懼遂提告，新北地檢署今依恐嚇、加重誹謗罪嫌將他起訴。

起訴指出，鄭男和黃男是同性伴侶中的主奴關係，因黃男打算違背主奴契約，要求結束關係，致鄭男心生不滿，去年4月起不斷用LINE騷擾，「我就當作去泰山跟你父母聊你的為人，從上次林口用毒品、繫帶玩到撕裂傷」、「你解除主奴關係，我會將你過去種種坦承不公，以免你危害更多新手奴」、「你必須親自跪下磕頭認錯，我也會找bdsm圈一些主奴到場觀禮，錄影存證在我xtube帳號」。

此外，因黃男曾參與太陽花學運，鄭男繼續威脅「我直接向偏藍記者爆料」、「讓你的人渣行為端上媒體版面」、「開始兌現幫你向世人公開真相，尤其牽扯1985、太陽花」等語，讓黃男不堪其擾，心生恐懼終於憤而提告。

庭訊時，鄭男坦承貼文但否認犯行，認為說的都是事實，沒有犯意，反指兩人在性奴關係中，自己是受虐的一方，打算對黃男提告傷害，檢方依據醫院診斷證明、臉書貼文及2人LINE通訊，認定鄭男所言為推諉卸責之詞，不值採信，因被分手而心生不滿，而傳訊恐嚇與發文詆毀，今將鄭男起訴。

(中時 )

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