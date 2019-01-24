劉寶傑被譙「孬種」 最強菜農嗆爆高雄氣爆自救會長

劉寶傑近日遭高雄氣爆自救會會長怒批孬種。(本報系資料照)

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中時電子報
20181129中天新聞　林佳新點播「心愛的再會啦」　歡送北農吳音寧

劉寶傑主持《關鍵時刻》近日討論高雄氣爆捐款運用問題，惹來自救會會長陳冠榮不滿，在臉書高分貝開嗆：「聊氣爆不敢找我上節目？」還怒噴劉寶傑「孬種」、「懦夫」。只是昨日陳冠榮上完節目，就因為「私心」想幫前高雄市政府的言論受到質疑，連雲林菜農林佳新也看不下去，今日更在臉書提出3點質疑陳冠榮，「如你這般不公不義不忠不孝之徒，也能咆哮於眾，大放厥詞于社堂，為了名氣，寡廉鮮恥至這種地步，我也是拜服了。」

遭高雄氣爆自救會長嗆「孬種」 劉寶傑酸爆回應！

林佳新不滿劉寶傑遭陳冠榮怒嗆孬種，在臉書提出3點質疑，第一是若照陳冠榮的邏輯推論，「過往高雄市議會實務在討論重建預算審查沒邀請你去，那怎不見你義正嚴詞譴責罵當時的議長孬種？照此推論當時高雄市政府大小部會實務在討論氣爆重建與賠償，沒邀請你去，怎不見你義憤填膺出來罵孬種與懦夫？」因此陳冠榮坐實不義之名。

再者，林佳新認為陳冠榮無論在節目中、或私下都侃侃而談對前高市府有私心上的偏袒，又稱是為高市府省錢，讓他直呼荒謬，痛批「高雄市政府法院判四成責任，不管如何他都是加害人，監督不周甚至未盡督導的責任才導致國人受苦，你慷災民之慨，不全力爭取賠償與落實善款運用，還在為加害人開脫，有愧自救會長身分」。陳冠榮身為被害人卻幫加害人辯護，乃對災民賦予之職權不忠。

林佳新對陳冠榮父親的犧牲深表遺憾，「但你自救會長的職務便是你父親的鮮血換來，國仇家恨總難平，你一肩應挑起你父親里長之職，怎淪落到善款是市政府擬好你才知道怎麼用，用去哪？而節目上正是在討論善款運用，這難道不能檢視？」直言陳冠榮有何顏面面對九泉底下的父親？乃大不孝。

林佳新最後更怒嗆陳冠榮：「如你這般不公不義不忠不孝之徒，也能咆哮於眾，大放厥詞于社堂，為了名氣，寡廉鮮恥至這種地步，我也是拜服了。」PO文更吸引網友留言討論熱烈，「傻眼阿！只能說拿善款當存款用」、「佳新大講的有道理，那個什麼自救會會長，應該改成前高雄市政府發言人更合適」。

(中時電子報)

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