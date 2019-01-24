總統：全球打造健全合作網路 台灣不應被排除

2019年01月24日 20:59 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今接見「友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團」，全球要打造一個健全的合作網絡，台灣更不應該被排除在外。

總統致詞時首先歡迎友邦駐聯合國常任代表及副常任代表訪問團來到台灣及總統府，訪賓們在聯合國經常為台灣發聲，展現對民主台灣的支持。

總統說，其中也有幾位訪賓曾訪問台灣、甚至來台灣進修。大家都是台灣的好朋友，她很高興今天有機會見面交流。

總統說，台灣要走向世界，友邦就是我國與國際的重要連結。也因此這兩年多來，台灣不斷加強與友邦的交流合作，她也率團訪問了訪賓的國家，包括馬紹爾群島、吐瓦魯、以及史瓦帝尼。

總統提到，每一次的互動都讓彼此的關係更緊密。她也期待訪賓這次來訪可以進一步了解台灣政治、經濟及民主社會發展的最新情形，以及台灣在推動綠能科技、永續發展的經驗，一起來發掘更多的合作機會。

總統藉此機會特別感謝訪賓所代表的各個友邦國家，在聯合國場域協助台灣爭取國際參與。參與聯合國體系一直是台灣人民的共同期待。她告訴訪賓台灣不會放棄持續爭取國際空間，也絕對有能力為世界做出更多貢獻。

總統進一步說明，尤其是在全球化的時代，國家間人民互動、貿易交流越來越頻繁。許多議題像是永續發展、全球衛生安全、甚至飛安，都需要世界各國一起努力。全球要打造一個健全的合作網絡，台灣更不應該被排除在外。

總統表示，台灣十分樂意和友邦國家一起打造永續發展的未來。不論是在綠能產業、醫療、農技、或是韌性城市等各領域，都可以加強資訊交流、推動合作計畫，來加速落實永續發展目標。

(中時 )