美海軍導彈驅逐艦與補給艦通過台灣海峽

2019年01月24日 20:49 中時電子報 盧伯華

美軍太平洋艦隊發言人表示，美軍周四派遣了麥坎伯(USS McCampbell)號神盾驅逐艦與華德．狄爾(USNS Walter S. Diehl)號補給艦通過台灣海峽，實施其例行性的台灣海峽通行任務。這也是近4個月來美軍第3度派遣軍艦通過台灣海峽。對於美軍艦通過台灣海峽的行動，我國防部已證實，到24日晚間8時，2艘美國軍艦仍在台灣海峽通行中。

美國有線電視新聞網(CNN)引述美國太平洋艦隊發言人提姆．戈曼(Tim Gorman)少校的話說，導彈驅逐艦麥坎伯號與補給艦華德．狄爾號依國際法進行例行性的通過台灣海峽航行。

戈曼補充說：「美艦通過台灣海峽的是再度印證美國對自由開放的印度─太平洋的承諾。美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方航行與運作。

我國防部於周四晚間也證實美國軍艦目前正在航行中，航行方向由南向北，國軍對此保持全程監控，美軍此行應是宣告台灣海峽的航行自由權。

國防部周四稍早亦曾證實，中共3艘軍艦昨天即從菲律賓海域往我東部海域接近，以編隊的方式航行。我海軍派紀德級蘇澳軍艦進行監控，直到今晨脫離海軍南偵艦隊的監控範圍。

報導說，去年的10月和11月美國海軍也曾派遣兩艘軍艦通過台灣海峽，航行期間有多艘大陸軍艦隨行監控。去年7月美軍也曾進行類似行動，而在此之前，美軍每年只有一次會派軍艦通過台灣海峽。

美國國防情報局本月早些時候發表報告說，中共已進行了一系列軍事改革，提升了軍事科技並進行武器裝備現代化，主要是由於「北京長期以來打算迫使台灣與大陸統一，並對任何台灣宣布獨立的企圖進行威懾。」

中共中央軍委委員李作成在北京會見到訪的美國海軍作戰部長理查森(John Richardson)時表示，如果有人試圖將台灣從中國分裂出去，中共軍方將盡一切努力維護國家統一，國家主權和領土完整。而理查森則回應以「美軍將繼續派遣軍艦通過台灣海峽」，美國海軍也將繼續在國際法允許的地方派遣戰艦航行。

近期美國與中國在亞太地區的軍事對峙有逐漸升高的趨勢，美軍持續派遣軍艦在南海巡航，並通過多個中國大陸聲稱擁有主權的島礁附近12海里內，中共監控的船艇甚至與美艦發生危險接近的行為，隨後中共軍方多次高調展示彈道導彈試射，雙方明顯皆無退讓跡象。

(中時電子報)