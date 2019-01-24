就是霸氣！全聯春節福袋送332萬保時捷豪華休旅

全聯豬年福袋抽獎活動，頭獎首度祭出價值332萬元的Porsche保時捷豪華休旅MacanS（藍色款），為零售通路最大手筆！圖／業者提供

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全聯豬年福袋CP值高，內含價值超過850元的食品、用品及文創品，還有福利熊環保袋或三輪購物車。圖／業者提供
全聯豬年福袋最大特色之一，就是以「福利熊絨毛吊飾環保袋」或「福利熊保冷三輪購物車」承裝，可愛且實用度高。圖／業者提供

超市龍頭全聯福利中心營收創新高，春節福袋大獎也毫不手軟！24日公布最新豬年福袋內容，頭獎首度祭出市價高達332萬的Porsche保時捷豪華休旅車，不僅超越前年價值320萬的特斯拉Tesla電動車，創下全聯福袋史上最高額的汽車大獎，也堪稱全台零售通路最大手筆，相當霸氣！

全聯2018年營收1200億元，全台總店數970店，均寫下新高。反映在福袋上，也同步升值。全聯表示，今年福袋有200元（限量10萬個）跟1000元（限量1萬個）兩款，其中，200元的「新春福袋」內含1組抽獎序號，1000元「超級福袋」則內含5組抽獎序號，得獎機會一口氣增加5倍。

今年全聯福袋抽獎活動，最大獎為市值332萬元的Porsche保時捷豪華休旅MacanS（藍色款），堪稱今年零售通路最大手筆的汽車大獎，遠超過知名百貨及超商，還加碼送價值10萬元的造型福利熊手工大玩偶，合計頭獎總價值342萬。

二獎則是價值19999的台東熱氣球之旅，包含熱氣球自由飛體驗跟台東南豐鐵花棧指定房型住宿一晚，共10組。此外，今年全聯將加碼抽出一組特別獎，只要抽獎券末4碼與特別獎號相符，可獲得全聯價13900元的InFocus50吋4K電視一台，共15台。總計全聯抽獎獎項總價值超過380萬元。

全聯表示，今年福袋一樣在大年初一上午9點開賣，主要目的是讓民眾討個吉利，同時也創造話題、吸引來客。據了解，先前全聯福袋年年都在1小時內完售，最高紀錄單一家店10分鐘內就售罄，足見受歡迎程度。

除了抽獎禮外，福袋內容也很超值，全聯表示，今年兩款福袋皆內含價值逾850元的食品、用品及文創品，如福利熊紅包袋、福利熊筆記本組、華蝦肉蝦餅、雀巢美祿穀物棒、白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲、傳藝門票兌換券等，都是實用度高的品項，換算下來，「新春福袋」總價值超過1100元（含福利熊絨毛吊飾環保袋）；「超級福袋」總價值超過3600元（含福利熊保冷三輪購物車），CP值相當高。

(工商 )

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