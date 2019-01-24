星光熠熠耀台灣！米其林3星新葡京酒店「8餐廳」快閃台北君品

澳門新葡京酒店「8餐廳」連續6年獲得米其林3星榮耀。（圖片提供／君品酒店）

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君品「頤宮中餐廳」去年獲得米其林3星黃袍加身，常出現一位難求情形，此次首度攜手澳門新葡京酒店「8餐廳」合作，兩間米其林3星餐廳主廚聯決演出，為饕客譜出全新味覺圓舞曲。

全新「米其林星耀宴」於3月8日至9日開跑，今年由頤宮中餐廳邀請8餐廳來台客座，此次找來謝錦松行政總廚、陳泰榮行政主廚及陳偉強行政主廚通力合作，聯手設計米其林美饌套餐，兼顧視、味覺雙重美味。

美味餐點的幕後推手非餐廳「主廚」莫屬，目前任職於澳門新葡京酒店8餐廳行政總廚的謝錦松，擁有50餘年餐飲經驗，多年來旅居世界各地，自1969年開始廚藝生涯，而後於馬來西亞喜來登酒店擔任中餐行政總廚6年時間，緊接著在香港深灣遊艇俱樂部擔任中餐行政總廚度過5年時光，直至2007年於香港文華東方酒店中餐廳出任行政總廚等豐富背景。

君品陳偉強主廚亦不遑多讓，35年廚藝經驗可謂箇中翹楚，擅長以傳統廣東料理為基底，發揮巧思融合各菜系特點，為飲食做出完美詮釋;而身為土身土長澳門人的陳泰榮主廚，14歲起於舅舅開設餐廳擔任學徒，引發其對餐飲藝術熱忱，曾於廚房擔任許多職務，如海鮮處理、砧板、蒸籠區等，多年來致力於創造能感動消費者料理。

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新葡京酒店8餐廳「謝錦松」行政總廚。（圖片提供／君品酒店）
君品頤宮中餐廳「陳泰榮」行政主廚。（圖片提供／君品酒店）
君品頤宮中餐廳「陳偉強」行政主廚。（圖片提供／君品酒店）
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