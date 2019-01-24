白天賣炸雞晚上緝毒 柳承龍副業爆紅很頭痛

2019年01月24日 20:57 中時 潘鈺楨

由韓國票房導演李炳憲執導的最新動作喜劇《雞不可失》（ExtremeJob），集結《7號房的禮物》韓國影帝柳承龍、韓國小姐性感女星李哈妮、《犯罪都市》實力派演員陳善圭、《請回答1988》人氣男星李東輝和當紅小鮮肉孔明等卡司共組超狂緝毒小組，為了臥底揪出毒販無所不用其極，竟以經營炸雞店當作掩護，展開了「白天賣炸雞，晚上抓毒販」荒謬又爆笑的斜槓人生。電影23日於韓國上映，首日就以36萬觀影人次、高達73％的票房占比，獲壓倒性勝利空降票房冠軍。

憑溫馨喜劇《7號房的禮物》智能障礙爸爸一角獲得大鐘獎男主角獎、並在活屍古裝劇《李屍朝鮮》中演出要角的韓國影帝柳承龍，這次再度拿出搞笑本色回歸演出喜劇電影《雞不可失》，飾演緝毒小組的魯蛇班長一角，辦案使出渾身解數但業績卻始終掛零的他，眼看團隊即將面臨被改組的命運，他決定放手一搏到毒販巢穴對面的炸雞店臥底，靠香噴噴的炸雞直搗毒窟！沒想到炸雞太美味意外爆紅，毒販還沒上鉤就已忙得不可開交，連在警局聽長官訓話都不得不接起炸雞訂單的電話，「臥底賣炸雞」的搞笑反差，也讓這部動作和笑點兼具的喜劇大受歡迎。柳承龍說：「我很喜歡這個故事，笑點不用刻意安排，因為主角們所處的情境本身就很有趣，就像人生總是充滿意外和歡笑一樣。」

《雞不可失》描述辦事不力的緝毒小組，成天埋伏在毒販巢穴對面的炸雞店中監視，案情也毫無進展。既然每天都得待在炸雞店，不如動手賣起炸雞，看似無厘頭的決定，竟讓魯蛇警探們意外找到事業第二春，賣到嚇嚇叫的美味炸雞讓餐廳一夕爆紅！副業做太大的警探們有辦法達成使命嗎？電影2月22日在台上映。

(中時 )