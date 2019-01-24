影》網瘋傳比特犬飼主遭「私刑正義」痛毆　警：不實消息

2019年01月24日 21:18 中時 張穎齊

中天新聞

基隆市中正路22日發生駭人聽聞的慘案，陳姓男子所飼養的比特犬未被栓好，肆意攻擊1隻10多歲的混種流浪母狗，當場將這隻浪浪活活咬死，動保所與警方介入後，今（24）日將比特犬收容寵物銀行，陳男則被依動保法函送法辦。但稍早臉書傳出陳男被鄉民「私刑正義」，打到頭破血流，不過警方對此澄清，是假消息，呼籲勿再散布。

今日晚間6時許，有網友在臉書「基隆人」、「鄉民投稿版」、「最狂老司機影館」等社團PO文指出，陳姓飼主被民眾肉搜，並已「私刑教訓」，據說是被民眾拉到公園去揍，呼籲大家一起抵制飼主的惡行，更提到「暴力不能解決問題，但能解決有問題的人！」

不過，基隆市警察局第二分局正濱派出所長劉威成對此澄清，有關流浪狗疑似遭虐案，警方今日已協同動保所對該案飼主以違反動物保護法函送基隆地檢署偵辦，並沒入比特犬；另外有網友到飼主住處肉搜堵人，警方已勸離這些網友。

劉威成說，目前臉書上所散播飼主被打的相片、影片，都是不實的，完全為假消息，經查這些畫面是高雄某件社會案件，跟本案完全無關，請網友切勿聽信散播或分享，且該網址也有可能是釣魚網址，請網友不要散播分享，以免觸法或個資遭盜用。

警方強調，市民朋友保持理性，對於網傳相關當事人不明資訊勿隨意採信，以免徒增周遭居民困擾。

(中時 )