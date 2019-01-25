陸龜溫吞當萌寵 警伯飼10多隻龜群儼成專家

2019年01月25日 07:46 中時 陳淑芬

謝政權養陸龜當萌寵，有多隻身長30公分陸龜。（陳淑芬攝）

陸龜個性溫吞、動作緩慢，讓人感到療癒。（陳淑芬攝）

謝政權說，亞達伯拉象龜是較少見的品種。（陳淑芬攝）

「陸龜動作溫吞，讓人很療癒」從警25年的巡佐謝政權，5年前養陸龜當孩子的玩伴寵物，沒想到，他休閒養龜養出興趣，多才多藝的他還萌寵手作專屬推車，在住家頂樓為大大小小10多隻陸龜闢個小家園，談起「養龜經」滔滔不絕，儼然成為陸龜專家。

謝政權多才多藝、興趣廣泛，休閒時騎重機、露營及手作木工，還是陸龜專家。謝政權說，兒子逛寵物店被1隻大龜深深吸引，他返家上網路查詢了解陸龜後，買1隻小蘇卡達陸龜給兒子當玩伴，沒想到，自己也養出興趣。

「單養1隻，好像很孤獨」謝政權從中市搬到彰化，住處空間變寬廣，龜也越養越多，有3隻身長各約30公分的大龜；身長各約10多公分，分屬5、6個品種多達10多隻，都養在住家頂樓20多坪空間，儼然是陸龜小家園，牠們自由爬行，還可慵懶地曬太陽。

謝政權還自製陸龜專用推車，假日把陸龜推送到校園、公園去散步，常引發民眾搶拍，尤其，小朋友更是驚艷不已，寵物們比主人還紅。

「陸龜個性溫吞，但破壞力強大！」謝政權談起「養龜經」滔滔不絕，他說，陸龜長壽，脾氣溫和、動作緩慢，常讓人忘了牠的存在；但是，快奔起來，一般人還追不上。陸龜個性溫和不要以為牠好欺負，謝政權說，陸龜咬力強大，雖不會死咬不放，但破壞力強，連樹幹都咬。

謝政權建議，要飼養陸龜最好從身長10公分以上的大小入手，幼龜抗體弱，容易罹患感冒、皮膚病。陸龜是草食動物，每天餵吃1餐蔬菜、水果搭配飼料，有時補充鈣等營養食品。此外，陸龜是熱帶型動物，要注意冬天保溫，還要定期用溫水讓陸龜泡澡，促進腸胃蠕動消化，以利排便、排尿，還可預防結石。

合法的陸龜都有身分來源證明！謝政權說，陸龜引進台灣約10多年，屬於二級保育類動物，必須要有證照來源證明才能飼養，否則違法，提醒想養陸龜的民眾不要誤觸法律。

(中時 )