懸缺月餘的竹縣副縣長、祕書長 由陳見賢、陳季媛出任

陳見賢將任副縣長。（徐養齡翻攝）

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陳季媛任祕書長。（徐養齡翻攝）

懸缺1個多月，新竹縣長楊文科內閣「雙長」終於底定，一如外界預料，由前議會副議長陳見賢出任副縣長，祕書長則為楊文科在中科的老戰友、台灣科學工業園區科學工業同業公會中部園區辦事處處長陳季媛出任，分別將於春節後及本月底就職。

楊文科去年底上任至今，一級主管組成的戰鬥內閣已然成形，不少仍沿用現任人選，部分則為楊延攬而來，只是核心的副縣長及祕書長人選卻遲未公布，引起外界好奇，檯面上人選就以前副議長、現任國民黨縣黨部主委陳見賢呼聲最高，如今終於塵埃落定。

楊文科指出，其實早在當選後，內閣雙長的人選就已在他心中決定好了，兩個職位首要條件就是要能拉近縣府與地方的距離，換言之，就是要能「接地氣」的人物，祕書長則需要有地政方面專才，與縣府團隊共同打拼。

陳見賢從基層選舉一步一腳印經歷縣議長、副議長，長期為民喉舌，並在去年大選前接下縣黨部主委這份艱鉅任務，無論在議會或國民黨地方生態上都扮演關鍵角色，與他有「互補」效應，是副手的絕佳人選。

政大地政系出身的陳季媛，則是國內三大科學園區的重要推手之一，曾經歷竹科、南科及中科的籌備過程，擔任園區用地徵收工作，與楊文科共識長達30年，被譽為溫柔的「悍將」，深受楊文科倚重。

(中時 )

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